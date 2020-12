Natalia Paragoni ed Andrea Zelletta si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, ma vi ricordate chi corteggiava prima del pugliese?

In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di lei. Facciamo riferimento proprio a Natalia Paragoni. Dopo l’ultimo regalo inviato ad Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip, la bellissima influencer è finita al centro dei riflettori di tutti. Cos’è successo? Perché, nonostante la lontananza, la Paragoni ha deciso di inviare quel bigliettino ‘misterioso’ al suo compagno? Certo, lei, in una sua recentissima Instagram Stories, ha ribadito che non c’è nulla sotto, eppure perché l’ha fatto? Al momento, purtroppo, non sappiamo nulla. Eppure, in attesa di scoprire cosa succederà, la domanda che vi facciamo è la seguente: vi ricordate chi corteggiava Natalia prima di Andrea? I due, lo sappiamo, si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. E, dopo la scelta, non si sono mai più lasciati. E pensare, però, che, prima ancora che il modello pugliese arrivasse nello studio di Mediaset, la ragazza corteggiava già un altro tronista. Chi? Scopriamolo insieme.

Chi corteggiava Natalia Paragoni a Uomini e Donne prima di Andrea? Proprio lui

Senza alcun dubbio, in questi ultimi giorni, ve lo sarete chiesti in tantissimi: chi corteggiava Natalia Paragoni prima di Andrea Zelletta? Sappiamo benissimo che la coppia è fidanzata da poco meno di due anni. E che, come testimoniano i loro scatti social, sono davvero innamorati ed affiatati. Ma prima di incontrare e conoscere il buon Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip, vi ricordate di chi era la corteggiatrice la bellissima influencer di Sondrio? No? Tranquilli! Noi siamo qui apposta a ‘rinfrescarvi la memoria’. Era esattamente il 2018 quando la giovanissima modella faceva il suo approdo negli studi di Uomini e Donne. E, badate bene, non nelle vesti di corteggiatrice del famoso ed apprezzatissimo modello pugliese, come dicevamo precedentemente, bensì dell’altro tronista che gli era accanto. Ecco, ma a chi facciamo riferimento esattamente? Prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi diamo qualche piccolo e ‘succulento’ indizio. Prima di sedersi sulla tanto agognata sedia rossa, il giovane tronista era reduce della sua pregressa partecipazione a Temptation Island come tentatore. Ed, in particolare, si era fatto riconoscere, oltre che per la sua bellezza, per aver messo alla prova l’amore di Valeria Marini e del suo compagno. Capito di chi parliamo? Si, proprio di lui: Ivan Gonzalez. Proprio il giovane tronista argentino corteggiava la bella Natalia. E, pensate, la modella era stata portata anche nella villa pochi giorni prima della scelta. All’ultimo, però, tutto è cambiato. E Natalia, decisamente presa da Andrea, ha deciso di abbandonare tutto. E di corteggiare il pugliese. Da lì, il resto è storia.

Voi ricordavate questo momento?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui