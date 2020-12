Enrico Brignano, artista di grande talento, prima di Flora Canto è stato sposato con Bianca Pazzaglia: scopriamo di più sulla sua ex moglie.

Protagonista anche stasera 29 dicembre su Rai 2, Enrico Brignano torna col suo show “Un’ora sola Vi vorrei – Per le feste”. Da molti anni ormai, l’attore comico romano è uno dei più apprezzati dal pubblico per il suo talento innato che rende impossibile resistere alle sue battute esilaranti. Nel suo curriculum, spettacoli teatrali, conduzione di importanti programmi tv, fiction e film anche in veste di regista. Insomma, dal suo debutto nella prima edizione di ‘La sai l’ultima?’ negli anni Novanta, il successo di Enrico non si è mai arrestato. Della sua vita privata sappiamo che oggi l’attore è felicemente in coppia con l’attrice e conduttrice Flora Canto, dalla quale ha avuto una bambina. Ma Brignano ha anche un’ex moglie alla quale è stato legato per cinque anni, dal 2008 al 2013. Scopriamo quindi chi è la donna con cui è stato sposato in passato.

Bianca Pazzaglia, curiosità sull’ex moglie di Enrico Brignano

Dal matrimonio tra Brignano e Bianca Pazzaglia non sono nati figli. La donna non è molto presente sui social e di lei non si hanno molte notizie. Sappiamo che è una ballerina professionista ed ha partecipato a vari programmi tv come Festivalbar e Panariello show. Come mostra sul suo profilo Facebook, dove pubblica alcuni scatti che la ritraggono in momenti di vita quotidiana o mentre lavora, Bianca pratica ed insegna pilates. Vive a Roma e sul web si possono trovare video sulle sue lezioni.

Non si conoscono i motivi della rottura tra lei e l’attore e non si sa se dopo la separazione si sia rifatta una vita con qualcuno perché, come già detto in precedenza, Bianca è molto riservata.

