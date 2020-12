L’abito scelto da Sonia Lorenzini per la puntata in diretta del 28 dicembre ha attirato l’attenzione di tutti: ecco quanto costa l’abito indossato dall’ormai ex concorrente del GF VIP.

Ieri sera, 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Come sempre il reality ha regalato tantissime sorprese e colpi di scena per i concorrenti: si è collegata con la casa più spiata d’Italia la magnifica Maria De Filippi. Abbiamo assistito all’attesissimo confronto tra Andrea Zelletta e la sua fidanzata Natalia Paragoni ed anche ad uno scontro tra Rosalinda e Dayane. Una puntata ricca di intrattenimento come sempre è stata seguita da milioni di italiani. L’eliminata della serata è stata Sonia Lorenzini che ha incantato tutti con il suo look luminoso. Sapete quanto costa il suo abito? Vi sveliamo tutto nei minimi dettagli…

GF VIP, il look di Sonia Lorenzini ha catturato l’attenzione di tutti: quanto costa l’abito indossato

Una serata ricca di colpi di scena ha intrattenuto gli italiani. Il GF VIP ha sempre colpi di scena e sorprese per i concorrenti. L’eliminata della serata del 28 dicembre è Sonia Lorenzini, l’ex tronista entrata a far parte del programma da poche settimane. Nonostante sia stata la meno votata dai telespettatori di Canale 5, in molti hanno gradito il suo look. Sonia ha indossato un abito firmato Paco Rabanne dal valore di 1200 euro. Come sottoveste ha indossato una maxi camicia bianca: per completare il look ha scelto un decolletè nero. Con i capelli sciolti, lisci, la giovane ormai ex gieffina ha incantato tutti.

Sonia in queste poche settimane di reality ha fatto molto chiacchierare. Il suo ‘flirt’ con Mario Ermito precedente al programma ed il litigio con Rosalinda Cannavò sono stati i temi più chiacchierati. L’ex tronista nella sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha coltivato però tante amicizie, in particolare quella con la concorrente brasiliana, Dayane Mello.