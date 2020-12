GF Vip, arriva la decisione shock di Rosalinda: è successo dopo la lite con Dayane, avvenuta in diretta durante la puntata di ieri.

Una puntata esplosiva, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. È successo davvero di tutto durante la diretta, dall’eliminazione di Sonia, al confronto tanto atteso tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Ma non è mancata la partentesi dedicata alle “Rosmello”, come amano definirle i fan. Parliamo di Rosalinda (Adua Del Vesco) e Dayane, che, negli ultimi giorni, si sono allontanate sempre più: il loro rapporto è entrato in crisi soprattutto dopo la nomination di Rosalinda verso Sonia. Un gesto che ha alimentato molti dubbi in Dayane, che, nel corso della settimana, non ha risparmiato parole pungenti nei confronti dell’amica. Parole che, ieri sera, Rosalinda ha potuto ascoltare in una clip: il risultato? Una lite furiosa tra le due amiche, che ora sembrano più lontane che mai. Sapete cosa ha fatto Rosalinda dopo la puntata? Nessuno se lo aspettava.

GF Vip, arriva la decisione shock di Rosalinda: il gesto inaspettato dopo la lite con Dayane

Dayane e Rosalinda, la loro amicizia è davvero arrivata al capolinea? Fino a qualche settimana fa, lo splendido legame tra le “Rosmello” ha fatto sognare milioni di fan, che, ieri sera, hanno dovuto assistere ad una discussione davvero accesa fra le due gieffine. “Qualcosa si è rotto”, ha sottolineato Signorini. E, dopo ieri sera, la distanza tra le due amiche sembra essere aumentata ulteriormente. Si, perché subito dopo la puntata, Rosalinda non ha perso tempo a prendere tutte le sue cose e sgomberare il letto con cui ha sempre dormito con Dayane! Per la prima volta in questa edizione, la concorrente si è trasferita nella stanza blu, quella dove dormono, tra gli altri, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Una decisione forte, quella di Rosalinda, che sottolinea la forte delusione che l’attrice ha provato dopo aver ascoltato le parole di Dayane.

Le due amiche riusciranno a chiarire? C’è chi ipotizza che, dopo l’uscita di Sonia Lorenzini, eliminata al televoto, le due concorrenti possano ritrovare la serenità. Ma le parole che si sono dette ieri non saranno facili da dimenticare. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata della tv. E voi, da che parte state?