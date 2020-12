Sanremo 2021, svelata una delle co-conduttrici: è una cantante amatissima

Svelata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021: è una cantante amatissima ed ex finalista di Amici

Quasi tutto pronto per la settantunesima edizione del Festival di Sanremo. Nonostante la pandemia di Coronavirus, il festival della canzone italiana va in onda lo stesso, ma subisce uno slittamento di un mese. L’edizione, infatti, andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021, anziché a febbraio. La manifestazione canora sarà condotta e diretta per il secondo anno consecutivo da Amadeus. Al suo fianco ci sarà ovviamente Rosario Fiorello. La competizione, anche quest’anno, avrà due categorie principali: Campioni , composta eccezionalmente da 26 cantanti, e Nuove proposte, composta da 8 cantanti. La scenografia sarà curata da Gaetano Castelli, storico scenografo del festival, mentre la regia e la direzione della fotografia saranno affidati rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano. Non sappiamo ancora se ci sarà il pubblico al teatro Ariston.

Sanremo 2021, svelata una delle co-conduttrici del Festival

Quest’oggi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione de L’anno che verrà, programma in onda a Capodanno su Rai Uno e condotto da Amadeus. Il conduttore ha presentato la serata e ovviamente ha parlato anche della settantunesima edizione del Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai Uno. Il conduttore e direttore artistico del festival della canzone italiana ha svelato quale sarà l’ospite fisso di tutte le serate e soprattutto ha svelato una delle co-conduttrici di Sanremo 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

L’ospite fisso del Festival di Sanremo 2021 sarà Achille Lauro, mentre la co-conduttrice per una serata della manifestazione canora sarà Elodie. Il direttore artistico del Festival ha dichiarato: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo. È bella, spiritosa, divertente e ironica“. Una bella notizia per tutti i fan della cantante e del talent show Amici. Elodie è stata una delle finaliste del famoso talent show.