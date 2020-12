GF Vip, spunta un dettaglio clamoroso: non era mai successo nella storia del reality show di Canale 5.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, 28 dicembre 2020. È successo davvero di tutto: dal confronto tra Andrea Zelletta e Natalia, alla lite show tra Dayane e Rosalinda, senza dimenticare la parentesi Perpiaolo e Giulia. Insomma, di materiale Alfonso Signorini ne ha avuto abbastanza! Ma, oltre alle varie questioni e dinamiche interne, il gioco è andato avanti. E, come ogni puntata, è arrivato il verdetto del televoto, che ieri sera era eliminatorio. A lasciare la casa è stata Sonia Lorenzini, la meno votata nel televoto contro Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Ebbene, è proprio di quest’ultima che vogliamo parlarvi! La Ruta ha battuto un record storico per la trasmissione! Scopriamo di più!

GF Vip, non era mai successo prima: il record di Maria Teresa Ruta

Un’edizione super fortunata, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Le avventure dei vipponi nella casa più spiata della tv stanno appassionando sempre di più i telespettatori. Che, come sempre, hanno il compito di decidere che eliminare al televoto e chi, invece, mandare avanti nel gioco. Ebbene, quest’anno, per ben 18 volte, il pubblico ha deciso di salvare la stessa concorrente. Parliamo proprio di lei, Maria Teresa Ruta, che è appunto finita in nomination per ben 18 settimane. Ma le ha superate tutte, essendo una delle preferite dai telespettatori del reality. Una gioia immensa per la Ruta, che ieri ha esclamato ironicamente: “Sono 18, sono maggiorenne!”. E, a quanto pare, quello della Ruta è un vero e proprio record anche per la trasmissione. Sul web, infatti sono in tanti a sottolineare come, con 18 nomination superate, Maria Teresa sia la concorrente donna con più nomination vinte nella storia del GF. Date un’occhiata a questo tweet:

Inizialmente in coppia con la figlia Guenda Goria, successivamente come concorrente singolo, Maria Teresa è una vera colonna portante di questa edizione del GF Vip. Il suo impegno in casa, tra pulizie e cucina, è lodevole. Riuscirà la Ruta a superare altre nomination e conquistare la finale? Non ci resta che attendere le prossime novità, direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi, per quale dei vipponi fate il tifo?