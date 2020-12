Sono in pieno fermento i preparativi per il Festival di Sanremo 2021 e il pubblico è in trepidante attesa, arriva in queste ore l’incredibile indiscrezione e Amadeus conferma: tutti i dettagli.

I preparativi per il Festival di Sanremo 2021 sono in pieno fermento e il pubblico è affamato di notizie: spunta l’indiscrezione incredibile e Amadeus conferma. Parliamo dell’evento musicale più rinomato in Italia che vede sul palco nomi iconici del panorama artistico ma anche giovani proposte. Al timone vedremo di nuovo il talentuoso conduttore Amadeus che è già stato il direttore artistico per la scorsa edizione. Solo una manciata di giorni fa sono stati annunciati ufficialmente i 26 Big in gara, mentre continua a tormentare i fan il dubbio sulla questione della presenza del pubblico. Proprio a tal proposito è stato il conduttore a dare conferma di una indiscrezione molto particolare. Scopriamo tutti i dettagli.

Sanremo, Amadeus conferma un’ipotesi incredibile

A riportare la notizia è Adnkronos. Come sappiamo, il direttore artistico ha sempre ribadito quanto il pubblico sia fondamentale per il festival musicale, specificando che, senza questa presenza “il festival non si può fare”. Per questo motivo, a causa dell’emergenza covid, gli organizzatori stanno prendendo ogni possibile misura di sicurezza. Gli ospiti delle diverse serate, ad esempio, saranno in numero molto ridotto rispetto al solito. A tal proposito si è fatta largo un’ipotesi particolare: la possibilità di ospitare il pubblico su una nave da crociera. Esatto, avete capito bene. E Amadeus ha confermato che l’idea è sul tavolo per essere valutata. “Assolutamente sì” ha risposto a Radio Zeta, come riporta Adnkrosonos, quando gli è stato domandato se fosse vera l’indiscrezione sulla nave da crociera. Ha poi aggiunto: “Il pubblico, per motivi di sicurezza, sarà con tutta probabilità composto sempre dalle stesse persone, che verranno sottoposte a tampone tutti i giorni”.

Un’ipotesi davvero particolare e sorprendente, quella che vedrebbe il pubblico del festival ospite su di una nave da crociera. E voi, cosa ne pensate?

