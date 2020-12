Cesare Bocci è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma conoscete la sua età? Resterete senza parole quando lo scoprirete.

Siete pronti a vivere una serata indimenticabile all’insegna della cultura e della bellezza della nostra Italia? Noi decisamente si! Proprio questa sera, Martedì 29 Dicembre, andrà in onda una puntata completamente dedicata alla Natività e, soprattutto, a tutti gli affreschi dedicati a questo magnifico evento sparsi per tutta la nostro Penisola. A condurre questo straordinario appuntamento non può essere che lui. Stiamo parlando proprio di Cesare Bocci. Attore famosissimo e, soprattutto, di successo, il buon marchigiano sarà il protagonista di una serata davvero indimenticabile, ma anche più che imperdibile. Ecco, ma cosa sappiamo su di lui? In un nostro recente articolo, vi abbiamo parlato di sua moglie Daniela Spada. E, purtroppo, dei drammi che ha dovuto vivere e superare. Ma cosa sappiamo, invece, sulla sua età? Ecco, vi siete mai chiesti quanti anni abbia il bel Bocci? Scopriamolo insieme.

Cesare Bocci, sapete la sua età? Da non credere!

Sono appena trascorse le feste natalizie, eppure proprio questa sera, Martedì 29 Dicembre, Cesare Bocci sarà al timone di un appuntamento televisivo davvero imperdibile. ‘Viaggio nella grande bellezza’, è proprio questo il nome del programma di cui sarà al timone il famoso attore. E che, come dicevamo precedentemente, sarà ampiamente dedicato alla Natività e alla giovinezza di Gesù. Passando per il Duomo di Siena fino ai presepi napoletani, il buon marchigiano racconterà la magnificenza dell’Italia sotto il punto di vista artistico. Ecco, ma voi vi siete mai chiesti quanti anni abbia Cesare Bocci? Beh, se si, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro. Ebbene, qual è l’età dell’attore marchigiano? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il bel Bocci sia nato a Camerino, in provincia di Macerata nelle Marche, il 13 Settembre del 1975. Da come si può chiaramente comprendere quindi, poco più di due mesi fa, l’attore ha compiuto esattamente 45 anni. L’avreste mai detto?

E la sua altezza, invece?

Ebbene. Appurato che Cesare Bocci ha 45 anni, quanto è alto? Stando sempre alle informazioni che ci offre il web, sembrerebbe che l’altezza dell’altezza sia pari ad 1,81.

Lo sapevate?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui