La famosa cantante si è mostrata da bambina, in questa foto era una bambina: avete riconosciuto il famoso volto della musica italiana?

Ha pubblicato due giorni fa questo scatto sui social: ha voluto mostrare ai suoi follower il suo look natalizio di quando era una bambina. Il rosso è protagonista dello scatto: un gilet coordinato con la gonna color rosso e nero a quadri ed un cappellino sempre di quel colore la rendevano una vera regina del Natale! Avete capito di chi stiamo parlando? Di Levante! La famosissima cantante italiana ha postato questa fotografia ed ha scritto una didascalia davvero divertente ed auto ironica: “Trova l’albero di Natale. 1) Ho il terrore che anche le scarpe fossero rosse. 2) In posa con testa penzolante per sempre. 3) Look quanti ne vuoi, da sempre! 4)i baffi”. Ha fatto sorridere tutti i suoi fan che hanno commentato con cuori e con complimenti. C’è anche un pensiero speciale di un famosissimo cantante: Tiziano Ferro sotto il post ha scritto ‘Stilosa già da piccola’. Ha proprio ragione!

Levante, nome d’arte di Claudia Lagona, è nata a Caltagirone nel maggio dell’87. La cantante è diventata famosa con il brano ‘Alfonso’, e dopo aver aperto i concerti del Sotto casa Tour di Max Gazzè, uscì il suo primo album. Claudia ha partecipato ai concerti del Primo Maggio, al Summer Festival nel 2015, ha preso parte al talent show X Factor in qualità di giudice. La cantante ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2020 con il brano Tikibombom, classificatosi 12esimo al termine dello show. Il suo look, la sua magnifica e graffiata voce, la sua dolcezza, la sua incredibile penna la rendono oggi una vera artista italiana.