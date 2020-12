Uomini e Donne, bebè in arrivo: l’annuncio a sorpresa dell’amatissima coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è momentaneamente in pausa per le vacanze di Natale, ma le registrazioni della trasmissione di Maria De Filippi continuano! L’ultima si è tenuta proprio ieri, 29 dicembre 2020, e le anticipazioni sono davvero succulente. Non c’è stata la scelta di Davide, ma c’è stata una eliminazione decisamente inaspettata da parte di Sophie. Insomma, i colpi di scena non sono mancati, e neanche gli annunci speciali. In studio, infatti, è tornata una coppia amatissima, nata proprio nella trasmissione di Canale 5. Si tratta di due protagonisti del Trono Over, che hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro secondo bebé. Scopriamo di chi si tratta!

Uomini e Donne, bebè in arrivo: l’annuncio a sorpresa della coppia del Trono Over

Cicogna in arrivo per una delle coppie più affiatate tra quelle nate a Uomini e Donne. Parliamo di Nicola Balestra e Jara Gaspari, che si sono conosciuti proprio nello studio di Maria De Filippi, qualche anno fa. Una storia bellissima, quella dei due protagonisti del Trono Over, che a settembre del 2019 sono diventati genitori del piccolo Tommaso. Che, presto, avrà un fratellino o una sorellina. Ad annunciarlo sono stati proprio Nicola e Jara, ospiti nell’ultima registrazione della trasmissione, tenutasi ieri. Una splendida notizia per la coppia, che è solo una delle tante che, dopo l’esperienza in tv, hanno continuato ad amarsi, mettendo su famiglia. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai genitori bis Nicola e Jara!

Quando vedremo in onda la puntata registrata ieri non è ancora noto, ma, secondo le ultime indiscrezioni, Uomini e Donne dovrebbe tornare in onda lunedì 11 gennaio, per la settimana dopo l’Epifania. Non ci resta che attendere news ufficiali! E voi, state seguendo questa stagione di Uomini e Donne? La scelta di Davide tra Chiara e Beatrice è sempre più vicina.