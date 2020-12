E’ spuntato sui social uno scatto inedito di Fedez: il famosissimo rapper l’ha mostrata soltanto adesso, guardate questa foto!

I VIP si stanno divertendo ad accontentare i loro fan postando le loro richieste. Parliamo dell’opzione domanda che si mette nelle IG story con scritto “Posta una foto di…”: i follower di Fedez gli hanno inviato tantissime richieste. Lui ha cercato di accontentare tutti ed ad una particolare proposta non ha esitato a postato uno scatto del passato inedito! Era adolescente in questa fotografia e si nota a pieno il suo stile hip hop! Ricordiamo che nel 2007 il noto cantante, Federico Lucia, ha realizzato il suo primo EP e tre anni più tardi il suo mixtape a cui hanno collaborato famosi artisti. Da lì è iniziata la sua brillante carriera che oggi l’ha portato ad essere un famosissimo rapper e non solo! Ha preso parte al talent show di X Factor per svariati anni, è un influencer seguito da 11,4 milioni di utenti! Siete curiosi di vedere una sua foto da adolescente? Ve la mostriamo subito!

Fedez accontenta un fan sui social: lo scatto inedito spunta fuori solo adesso

Nessuno aveva mai visto questa fotografia, appena postata dal rapper sui suoi canali social. Fedez ha accontentato un suo fan che gli ha chiesto di mostrare a tutti una vecchia foto da adolescente. Siete curiosi? Guardate un po’ qui:

Un look decisamente hip hop quello che indossa Fedez in questa vecchia fotografia. Si vede che era davvero un ragazzino qui: da ieri ad oggi sono cambiate tante cose. Oggi Federico è papà di Leone, nato dall’unione con la moglie Chiara Ferragni. I Ferragnez stanno per diventare in quattro: la famosissima imprenditrice digitale e il rapper stanno per diventare genitori per la seconda volta!