Drammatico incidente per Gianna Nannini: un infortunio che ha segnato la sua vita.

Gianna Nannini è un’artista dal talento straordinario, con la sua voce ha incantato centinaia di palchi, conquistando ogni volta l’amore del pubblico. Inizialmente, dopo vari casting per diverse case discografiche, e dopo aver rifiutato un contratto all’Ariston, che voleva trasformarla in un tipo di cantante più tradizionale, cattura l’attenzione di Claudio Fabi e Mara Maionchi della Numero Uno. Entra così a far parte del gruppo Flora Fauna Cemento, ed in seguito, avviene l’esordio del suo primo album, di cui la cantante è l’autrice di testi e delle musiche. Ma il suo più grande successo è il singolo America, che porta all’artista un grande apprezzamento. Proprio da quel momento, Gianna Nannini comincia a divenire nota, e nel corso degli anni, grazie al talento posseduto, alla sua fantastica vena artistica, e al tanto impegno, è arrivata al successo oggi ottenuto. Gianna,però, in età adolescenziale, è stata vittima di un pericoloso incidente nella pasticceria di famiglia: un infortunio che ha segnato la sua vita.

Drammatico incidente per Gianna Nannini: è accaduto anni fa

Artista dal talento straordinario, Gianna Nannini continua ad appassionare tutti con la sua voce, forte e possente, e la sua spettacolare musica. La donna ha alle spalle una lunga carriera, fatta di tanto impegno e sacrificio. Ha calcato centinaia di palchi, tra l’acclamazione del pubblico, che da sempre la sostiene. Non tutti sanno però, che in passato, è stata vittima di un doloroso incidente, che ha segnato la sua vita, portando la cantante ad una vera e propria rinascita. Infatti, Gianna, da ragazza, ha frequentato il liceo scientifico, studiando contemporaneamente pianoforte a Lucca. Nel frattempo, però, lavora nella pasticceria di famiglia, e qui ha subito un drammatico episodio, con un ingranaggio di un macchinario, che le causa il distacco di due falangi della mano sinistra.

Un incidente tanto doloroso che le causa un forte urlo: “È stato l’inizio della mia voce rock, perché con un dolore così, con l’urlo, ti viene la voce rock”, ha raccontato ai microfoni di Domenica In, in una meravigliosa intervista a Mara Venier, che ha lasciato tutti senza parole. Un episodio che ha segnato la sua vita completamente.

