Elena Sofia Ricci, dal 7 gennaio con la sesta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, parla a Tv Sorrisi e Canzoni del rapporto con suo padre.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici più belle e talentuose del panorama televisivo italiano: 58 anni portati splendidamente, il curriculum di Elena Sofia Barruccheri (questo il suo vero nome) è ricco di serie televisive di successo e di film sia per il cinema che per la tv. Dal suo debutto nel 1980 con “Arrivano i Gatti” di Carlo Vanzina, l’attrice di origini toscane ma romana d’adozione ne ha fatta di strada, tanto da rappresentare ancora oggi un vero e proprio punto fermo per il pubblico. Dal 7 gennaio su Rai 1 la rivedremo nei panni di suor Angela, l’amatissima protagonista della fiction ‘Che Dio ci aiuti’. Intervistata a tal proposito da Tv Sorrisi e Canzoni, Elena ha raccontato di sé ed ha svelato un retroscena sul rapporto con suo padre. Vediamo cosa ha dichiarato.

Elena Sofia Ricci: “Mio padre è stato fragile”

Al noto settimanale, la bella attrice ha parlato delle novità che vedremo nella prossima stagione di ‘Che Dio ci aiuti’: suor Angela avrà dei vuoti di memoria riguardo ad una parte del suo passato in cui ha avuto dei conflitti col padre. Anche sulla sua storia personale Elena Sofia ha confessato di aver avuto un rapporto complicato col genitore: “Non è stato difficile per colpa sua, ma per una serie di concause. I miei erano giovanissimi quando sono nata io, il rapporto è andato male ed è facile usare i figli come armi. L’ha fatto mia madre e mio padre è stato fragile, non si è opposto. Ma l’ho ritrovato a 30 anni, dopo un bel po’ di analisi”, ha detto.

E voi conoscevate questo retroscena sul passato dell’amatissima attrice?