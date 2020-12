Elena Sofia Ricci stravolta da un terribile dolore: “Ovunque tu sia…”, lo straziante ricordo social.

La grandissima attrice Elena Sofia Ricci è certamente una delle artiste più amate ed apprezzate del panorama cinematografico. Ha esordito giovanissima a teatro, e numerose sono le sue interpretazioni in popolari serie televisive tra le quali Orgoglio, in cui ha interpretato fino ai primi episodi della terza ed ultima stagione il ruolo della nobile Anna Obrofari. L’attrice ha ottenuto un successo incredibile nel 2006 con la fiction di Canale 5 I Cesaroni, in cui ha interpretato il ruolo di Lucia Liguori. Elena ha fatto parte della serie per cinque stagioni sino al 2011. Nel corso degli anni sono stati molti i film in cui ha preso parte, come Arrivano i gatti, Canto d’amore, Una domenica sì, Ma non per sempre, Anime fiammeggianti, Il pranzo della domenica, Tutta colpa della musica, Ho ucciso Napoleone, Loro, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. L’artista è una donna che ha sempre mostrato un grande talento, un’elegante bellezza, e una forte riservatezza. Amata e apprezzata, è molto seguita dal pubblico, anche sui social ama spesso condividere immagini che la rappresentano. Proprio sul suo profilo instagram, la donna ha voluto esprimere il suo dolore per la perdita subita con un ricordo straziante: “Ovunque tu sia”.

Il dolore di Elena Sofia Ricci: “Ovunque tu sia”, il ricordo commosso per la perdita subita

Come abbiamo anticipato, la grandissima attrice Elena Sofia Ricci è molto amata dal pubblico. Negli ultimi tempi, è stata impegnata con le riprese della famosissima serie televisiva Che Dio ci aiuti, l’artista veste il ruolo di Suor Angela. Sui social, la donna ha mostrato più volte il percorso delle riprese, mostrando immagini che hanno affascinato i fan. Elena è davvero molto seguita, e proprio su instagram ha pubblicato un post commovente in cui ha manifestato il dolore per la perdita subita: “Quest’anno è il primo anno che non posso farti gli auguri. Ovunque tu sia tanti auguri mamma”, ha riportato l’attrice. Quest’ultima ha perso la mamma nel 2018, una perdita terribile che l’ha travolta completamente.

Elena Sofia Ricci ha voluto così manifestare la mancanza provata condividendo con i suoi follower un ricordo che rimarrà indelebile nel suo cuore. Un modo per sentirsi meno sola, e alleggerire il malessere, riportando nero su bianco il dolore provato, come se le parole fossero da appoggio.

