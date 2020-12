Un vero e proprio salto nel passato per Elettra Lamborghini che ha condiviso uno scatto dolcissimo e sorprendente: l’immagine lascia i fan senza parole.

La bellissima Elettra Lamborghini riesce sempre a catalizzare l’attenzione dei fan e a lasciare tutti senza parole. A cominciare dal suo carattere estroso e schietto, sempre sincero e pieno di energia. Passando per le sue rivelazioni incredibili. Fino ad arrivare agli scatti esplosivi che pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram, che vanta oltre sei milioni di follower. Negli ultimi mesi si è parlato solo di lei e del suo matrimonio, di cui i fan hanno seguito gli aggiornamenti passo dopo passo. Al centro del gossip è spiccata soprattutto l’assenza di Ginevra, sorella della bella cantante. Questa volta, Elettra Lamborghini ha deciso di regalare ai fan un’immagine inedita di sé: uno scatto sorprendente che arriva dritto dal passato.

Elettra Lamborghini si mostra così: lo scatto del passato

Bellissima lo è sempre stata, non c’è alcun dubbio. Elettra Lamborghini ha dei grandi occhi in grado di trasmettere emozioni e un viso dai lineamenti delicati. Per non parlare dello splendido sorriso che non manca mai di colorarle il volto. Certe cose, è il caso di dire, non cambiano mai. Come ha dimostrato la bella cantante con uno scatto che arriva direttamente dal passato e pubblicato tramite il suo profilo Instagram. L’immagine la ritrae bambina, probabilmente al mare ed Elettra ha creato un collage con una foto di sé recente nella stessa posizione. La somiglianza è davvero impressionante. La cantante sembra non essere cambiata affatto, fatta eccezione per un taglio di capelli diverso e l’essere ovviamente cresciuta. Sempre splendida e dolcissima, la foto ha incantato i fan. Siete curiosi di vederla? Eccola per voi.

E voi, cosa ne pensate di questa foto dolcissima condivisa da Elettra Lamborghini? Secondo noi è sempre stata un vero splendore, non siete d’accordo?