Il famosissimo personaggio televisivo Tommaso Zorzi potrebbe presto sedersi sul trono di Uomini e Donne? Le ipotesi avanzano…

Una visita inaspettata ai concorrenti del Grande Fratello VIP ha acceso svariate lampadine nelle teste dei tanti telespettatori. Nell’ultima puntata del reality andata in onda, in diretta, Maria de Filippi si è collegata con la Casa ed ha parlato in particolare con Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ha sempre desiderato di entrare a far parte di qualche programma della De Filippi, ha scherzato anche sostenendo di voler fare le fotocopie per la conduttrice. Potrebbe realmente avverarsi il sogno di lavorare con lei? Le ipotesi di vedere Tommaso in uno dei programmi targato Fascino sono sempre di più: ecco quali sono le voci che circolano sul web!

Uomini e Donne, l’ipotesi avanza: sul trono potrebbe salire proprio lui?

La sorpresa di Maria de Filippi a Tommaso Zorzi, concorrente del Grande Fratello VIP, è facilmente interpretabile: in molti sul web hanno aperto varie ipotesi ed una di queste riguarda il dating show condotto dalla De Filippi. Tommaso potrebbe presto sedere sul Trono Gay di Uomini e Donne?

L’ipotesi avanza velocemente sui social: in tantissimi sul web si chiedono se l’influencer milanese, oggi uno dei protagonisti del GF VIP, potrebbe entrare a far parte di qualche programma targato Fascino. Le ipotesi che appaiono più reali sono due, ovvero quella di vedere presto Zorzi in Tu Si Que Vales in qualità di conduttore oppure nel famosissimo dating show pomeridiano, Uomini e Donne. In quest’ultimo potremmo vederlo in vesti di opinionista accanto a Gianni Speri e Tina Cipollari o in qualità di tronista gay? Nei prossimi mesi conosceremo sicuramente la risposta. I telespettatori Mediaset sono davvero curiosi di scoprire se quella di Maria è stata una visita nella Casa con un doppio fine. Potrebbe essersi trattato anche soltanto di un semplice incontro, per accontentare il giovane milanese, concorrente del GF VIP.