La bellissima Alessandra Martines è una donna dotata di un talento immenso, una vera artista a tutto tondo: il riconoscimento di cui non sapete, incredibile retroscena.

Bellissima e dotata di un talento immenso, una vera artista a tutto tondo: Alessandra Martines ha ottenuto un riconoscimento incredibile di cui non sapete. Nata a Roma, ma cresciuta in Francia, la sua passione per il mondo artistico si palesa fin da piccolissima. Dopo aver studiato al Conservatorio Nazionale superiore di musica e danza a Parigi, si cimenta come ballerina, esordendo a Zurigo a soli quindici anni. Tornata in Italia, viene notata per la sua immensa bravura e le sue doti naturali e inizia per lei un percorso parallelo tra cinema e televisione. Impossibile dimenticarla, tra i suoi immensi successi, nell’amatissimo Fantaghirò, iconica serie di film ancora oggi apprezzatissimi dal pubblico.

Alessandra Martines, il riconoscimento straordinario

Non tutti sono a conoscenza del passato da ballerina della celebre artista. Dopo averla ammirata con il suo immenso talento nelle vesti di attrice, appare incredibile pensare che possa essere eccezionale anche dal punto di vista della danza. Invece, è proprio così. Alessandra Martines, infatti, ha ottenuto il grande riconoscimento di Étoile. Il titolo consacra la sua dote straordinaria di artista e sancisce il suo talento straordinario. Ricordiamo che Alessandra Martines ha preso parte anche a fiction amatissime dal pubblico, come L’Onore e il Rispetto, Caterina e le sue figlie, Furore. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi diecimila follower e gli scatti che posta sono lo specchio della sua eleganza e della sua bellezza indiscussa. La splendida artista ha sposato nel 1993 Claude Lelouch, ed è madre di due splendidi figli, Stella, nata dal loro matrimonio. E Hugo, nato dall’amore di Alessandra Martines con Cyril Descours dopo la fine del matrimonio con Lelouch.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile riconoscimento ottenuto dalla bellissima artista?

Per restare sempre aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui