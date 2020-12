L’affascinante Roberto Bolle è una vera e propria stella della danza, un artista di immenso talento: ‘primo al mondo’ straordinario retroscena che vi lascerà senza parole.

Affascinante, bellissimo, ma soprattutto un talento immenso e straordinario. Roberto Bolle è stato ‘il primo al mondo’, lo straordinario retroscena che vi lascerà senza parole. L’artista, originario ci Casale Monferrato, è una vera e propria stella della danza nel senso pieno del termine: Étoile della scala, è uno dei ballerini più celebri e apprezzati del panorama internazionale. Di recente ha lasciato i fan senza parole con un annuncio davvero inaspettato. Il pubblico, intanto, è in trepidante attesa di Danza con me, il format in onda il 1 dell’anno che lo vedrà conduttore. Al programma prenderanno parte ospiti incredibili, tra cui lo straordinario Vasco Rossi. C’è un retroscena davvero incredibile che vede protagonista Roberto Bolle, un primato eccezionale che non immaginate e che vi lascerà senza parole.

Roberto Bolle, primo al mondo: eccezionale retroscena

Che sia un talento straordinario e che la sua carriera sia un susseguirsi di successi è indubbio. Roberto Bolle è un artista immenso, dotato di un’eleganza e di una classe davvero uniche e magnifiche. Tra gli svariati premi ottenuti, una particolare attenzione merita il titolo di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana, di cui è stato investito nel 2012. C’è però un altro primato che lo riguarda, un fatto davvero eccezionale. Roberto Bolle, infatti, è stato il primo ballerino al mondo a ricoprire, in contemporanea, Étoile della Scala e Primo Ballerino dell’American Ballett Theatre con sede a New York. Un primato incredibile, che conferma il suo immenso talento e lo consacra come uno dei più grandi artisti.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena sul celebre ballerino? Un primato che lascia davvero senza parole, non siete d’accordo?

