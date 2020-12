Sapete quanti anni ha Piero Pelù? E’ davvero difficile indovinare l’anno in cui è nato uno dei volti più noti della musica italiana.

Possiamo dire con certezza che uno dei cantanti più affermati d’Italia è Piero Pelù. Il cantautore italiano nato a Firenze è cofondatore del gruppo rock Litfiba e non è noto nel nostro Paese solo per la sua attività artistica. Il personaggio di cui vi parliamo è noto anche per l’impegno politico profuso tramite la musica. Il famosissimo cantante è anche un noto personaggio televisivo: negli ultimi anni lo abbiamo visto ad Ama Sanremo, a Sanremo Giovani in qualità di giurato e nell’ultima edizione di The Voice of Italy in qualità di coach. La sua vita privata ha sempre incuriosito tutti: Piero ha tre figlie nate da due compagne diverse. Greta, Linda e Zoe nate in ordine nel ’90, nel ’95 e nel ’94. Nel settembre 2019 il cantautore ha sposato la pianista Gianna Fratta. Ma dopo tutte queste info, siete curiosi di scoprire anche la sua età? Vi sveliamo tutto…

Piero Pelù, sapete quanti anni ha? Scoprirlo vi lascerà senza parole

Conoscete l’anno in cui è nato Piero Pelù? Il noto cantautore è nato a Firenze nel 1962! Nessuno l’avrebbe mai detto ma il famoso volto rock della musica italiana ha 58 anni.

E’ nato e cresciuto a Firenze ma la sua famiglia è originaria di Massa, città dove tutt’oggi il cantante passa il suo tempo libero. Suo papà era un medico mentre la mamma una casalinga. Sapete chi è suo manager? Suo fratello Andrea, di due anni più grande! Anche sui social Piero Pelù va davvero forte. Sul suo canale Instagram si descrive con queste parole: “Instagram ufficiale di PIERO PELU’ cantante rockero,riservato alle ragazzacce ed ai ragazzacci amanti della libertà di espressione e del rispetto”. Poche settimane fa ha pubblicato un video del passato: