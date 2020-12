Ricordate Umberto Tozzi quando cantava le prime volte il suo famosissimo brano ‘Ti amo’? Date un’occhiata qui.

Parliamo di uno degli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi nel nostro paese. Umberto Tozzi, grazie al brano ‘Gloria’, pubblicato nel 1979, è entrato anche nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna! Nato da papà Nicola e mamma Immacolata, è cresciuto a Torino. Cominciò ad appassionarsi alla musica a 13 anni: tra i 13 ed i 14 anni iniziò a suonare la chitarra nella sala prove dell’oratorio della chiesa Gesù Adolescente. Nel ’67 iniziarono le sue esperienze musicali come chitarrista della band del fratello maggiore. Tozzi entrò in un complesso rock torinese e da lì iniziò a frequentare spesso i locali e gli studi discografici. I successi sono iniziati ad arrivare dopo l’incontro con Giancarlo Bigazzi, paroliere musicista e produttore. Dopo aver cantato al Festivalbar, dopo aver scritto brani famosi per Fausto Leali come ‘Io camminerò’, arrivò il vero successo. Correva l’anno 1977 quando Umberto Tozzi incise ‘Ti amo’: il brano vinse al Festivalbar e rimase al primo posto dei singoli più venduti d’Italia per mesi. Ma voi ricordate Tozzi quando cantava questa canzone? Ve lo mostriamo subito.

Umberto Tozzi, il successo grazie a ‘Ti amo’: lo ricordate quando cantava questa canzone?

Umberto Tozzi ha raggiunto l’apice del successo nel ’77 quando presentò al Festivalbar ‘Ti amo’. Il suo brano vinse l’edizione dello show e rimase primo in classifica per mesi e mesi. Ricordate Umberto Tozzi quando cantava questa canzone? Aveva un look totalmente diverso da oggi, è quasi irriconoscibile. Guardate qui:

Il brano di cui vi stiamo parlando continua ad essere tutt’oggi una delle canzoni italiane più conosciute. Sapete che proprio in quest’anno, ‘Ti amo’ è stato inserito nella serie televisiva firmata Netflix, La casa di Carta.