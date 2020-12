La splendida Barbara d’Urso è un’icona della televisione italiana, bellissima e talentuosa: uno scatto particolare lascia i fan senza parole, così non l’avete mai vista.

La bellissima Barbara d’Urso è una delle icone della televisione italiana: bellissima e talentuosa, uno scatto incredibile lascia i fan senza parole, così non l’avete mai vista. La celebre conduttrice è sicuramente uno dei volti più apprezzati del panorama artistico e dotata di un talento variegato e particolare. Non solo conduttrice, ma anche attrice, come dimostrano le numerose interpretazioni in cui si è cimentata. Dotata di grande sensibilità ed empatia, nel corso di un’intervista con un ospite d’eccezione ha rivelato un retroscena doloroso del suo passato. Amatissima dal pubblico, Barbara d’Urso vanta un profilo Instagram che conta quasi tre milioni di fan. Sempre elegantissima e affascinante, proprio tra le sue foto social spicca uno scatto che ha lasciato i fan senza parole.

Barbara d’Urso, lo scatto che ha mandato in visibilio i fan

Che sia splendida non c’è dubbio, il tempo sembra non scorrere per Barbara d’Urso. Dotata di un fascino e di un’eleganza innati e di un’energia vitale incredibile. Tramite il suo profilo Instagram, la conduttrice è solita condividere immagini che ritraggono la sua vita e il suo lavoro, ma anche tanti ricordi del suo passato. Una foto in particolare ha destato l’attenzione dei fan. Si tratta di uno scatto in cui Barbara d’Urso sfoggia un taglio cortissimo e sbarazzino e di un colore arancio-rosato che non le avevamo mai visto. “Sfogliando i miei album di ricordi ritrovo foto con i tanti look del passato” ha scritto, nella didascalia allegata all’immagine. “Voi che ne pensate di questo taglio ma soprattutto di questo color carota?”. Ovviamente, l’immagine è stata inondata dagli apprezzamenti dei fan che hanno fatto notare quanto sia splendida anche con questo look particolare. Di seguito, l’immagine di cui parliamo.

