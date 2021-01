La splendida Elisa è una delle cantanti più celebri e straordinarie del panorama artistico: quel segno del destino, l’incredibile episodio del passato che è stato “l’inizio di tutto”.

Per celebrare la carriera strepitosa di Elisa non sarebbero sufficienti alcune righe, ma occorrerebbero pagine su pagine riempite in modo fitto. Cantautrice, doppiatrice, musicista e la lista potrebbe continuare all’infinito. Per non parlare dei primi che ottenuto, talmente numerosi da apparire quasi incalcolabili. Citiamo, uno tra tanti, la vittoria del Festival di Sanremo nel 2001 con il brano iconico “Luce”. La splendida artista ha rivelato, un po’ di tempo fa, il timore che aveva in passato di non riuscire a fare la “mamma”. Paura nata dall’infanzia difficile. Questa estate, invece, ha fatto sognare i fan con uno scatto esplosivo. C’è un retroscena straordinario che riguarda l’esordio di Elisa, un segno del destino incredibile: l’episodio che vi lascerà senza parole.

Elisa, un segno del destino: episodio sorprendente

A rivelare lo straordinario episodio è stata proprio la cantautrice, come riporta Vanity Fair. Prima di cimentarsi nel panorama musicale, Elisa lavorava come parrucchiera a Gorizia. Proprio lì, era previsto l’arrivo del celebre Fiorello per condurre “Karaoke”. L’artista racconta che una delle sue clienti avrebbe dovuto esibirsi sul palco. Tuttavia, per uno strano e fortuito caso, si ammalò. “A due giorni dalla puntata, le venne un febbrone, con il mal di gola, non poteva più cantare” racconta Elisa. Così, gli organizzatori dell’evento le proposero di sostituirla. La cantautrice acconsentì e si presentò a Karaoke in compagnia della mamma e di un caro amico. “Ogni volta che vedo Fiorello ci ridiamo” ha dichiarato Elisa, che, per l’occasione, intonò il brano “Questione di feeling”. Qualche anno dopo, la cantautrice sarebbe diventata famosissima.

Un vero e proprio segno del destino, un episodio incredibile a ripensarci oggi. Elisa, all’epoca quindicenne, non poteva immaginare che sarebbe diventata una delle più straordinari cantautrici italiane.