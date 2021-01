Attualmente Martina Stella è felicemente sposata, ma chi è il suo ex Gabriele Gregorini: cosa occorre sapere sulla sua età ed Instagram.

Correva l’anno 2001 quando Martina Stella, a soli ben sedici anni, faceva il suo debutto nel mondo del cinema nel film di Gabriele Muccino, ‘L’ultimo bacio’. Nei panni della giovanissima e bellissima Giulia, l’attrice di Impruneta debuttava nel mondo del cinema. E da quel momento, lo sappiamo benissimo, non ne usciva più. Sono passati esattamente venti anni dalla sua prima apparizione, eppure la bella Martina Stella continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Volto di punta di diversi film, la giovane trentaseienne è, senza alcun dubbio, tra i volti femminili più amati ed apprezzati. Se da una parte, però, la bella Martina decanta di una carriera davvero immensa, dall’altra parte vanta di una vita sentimentale piuttosto ‘movimentata’. Attualmente, la Stella è felicemente sposata, è vero. Eppure, in passato, ha avuto diverse relazioni importanti. A partire, infatti, da quella con Lapo Elkan e Valentino Rossi. Fino a quella con Primo Reggiani e Gabriele Gregorini. È proprio con quest’ultimo che, nel 2012, diventa mamma della piccola e bella Ginevra. Ebbene, cosa sappiamo di lui?

Chi è Gabriele Gregorini, l’ex compagno di Martina Stella: cosa occorre sapere

Nel 2012, come dicevamo precedentemente, Martina Stella è protagonista del momento più bello che ciascuna donna può provare nella sua vita: diventa mamma della piccola Ginevra. Ebbene, ma cosa sappiamo esattamente del suo ex compagno Gabriele Gregorini? Attualmente, sappiamo che la bellissima attrice è felicemente sposata, dal 2016, con Andrea Manfredonia e tutti i suoi ex sono personaggi noti, cosa sappiamo di colui che l’ha resa mamma? Le informazioni che abbiamo su di lui, purtroppo, sono davvero pochissime. Anche perché, da quanto traspare anche dal suo profilo Instagram ufficiale, il giovane sembrerebbe essere davvero una persona molta riservata. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che i due si siano conosciuti sul set ‘Tutti pazzi per amore’, dove lui era l’acconciatore, e che immediatamente si siano innamorati. La loro relazione è durata due anni. Eppure, ha concesso ad entrambi la possibilità di diventare genitori.

Non conosciamo esattamente la sua età. Fatto sta che, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che abbia iniziato a lavorare come acconciatore davvero da piccolo.