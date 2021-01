Vittorio Brumotti, sapete quanti anni ha l’inviato di Striscia la Notizia? Non lo avreste mai detto.

E’ l’amatissimo inviato di Striscia la notizia, Vittorio Brumotti si è trovato diverse volte a fare i conti con aggressioni per i servizi da lui riportati. L’uomo però ha comunque continuato sulla sua strada, non lasciandosi sopraffare dalla paura, ma continuando a mostrare ai telespettatori quanto registrato. E’ un eccellente ciclista italiano, tanto da essere campione di bike trial; è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati grazie ad incredibili imprese sportive: non poteva essere altrimenti, dato che Vittorio ha sempre dimostrato il suo talento, lasciando tutti senza parole e col fiato sospeso. Brumotti è amatissimo dal pubblico e anche su instagram è molto seguito, il suo profilo conta ben un milione di follower. Il ciclista ama condividere immagini che riguardano la sua vita privata e professionale, riscuotendo un certo successo anche sui social. Vittorio è decisamente un uomo dall’elegante fascino e dal portamento forte e possente, ma sapete quanti anni ha? Sicuramente non lo avreste mai detto.

Vittorio Brumotti, quanti anni ha lo storico inviato? Resterete certamente sbalorditi

Vittorio Brumotti è un conduttore televisivo, e ciclista italiano che ha decisamente superato ogni record, con le sue fantastiche acrobazie dimostra ogni volta di possedere un talento straordinario, fatto di tanto impegno e sacrificio. Inviato del seguitissimo programma satirico Striscia La Notizia, in diverse occasioni si è trovato a fare i conti con aggressioni, a causa dei suoi servizi, ma non si è mai arreso e ha continuato imperterrito a procedere sulla medesima strada, manifestando tutto il suo rigore morale, e una profonda lealtà. Come abbiamo già riportato, il ciclista è decisamente un uomo dal grande fascino, ma ora ci chiediamo, sapete quanti anni ha? Non ci credereste mai! A quanto pare, andando a rivedere la sua biografia, Brumotti è nato il 14 giugno del 1980, a Finale Ligure, per questo, se i nostri calcoli non sono errati, l’uomo ha ben 40 anni. L’avreste mai detto? Noi sicuramente no! Anzi, l’inviato di Striscia sembra molto più giovane.

Una notizia che ci ha lasciato sorpresi ed increduli. E voi, quanti anni avreste dato a Vittorio Brumotti? Ma soprattutto, lo sapevate?