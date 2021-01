Dopo il ‘caos’ dei giorni scorsi, Natalia Paragoni ha inviato un messaggio per il suo fidanzato Andrea Zelletta: scopriamo insieme i dettagli.

Non sono stati affatto giorni facili per Andrea Zelletta, lo sappiamo benissimo. Dopo il regalo e il bigliettino misterioso ricevuto nel giorno di Natale da parte della sua fidanzata Natalia Paragoni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto dei giorni decisamente difficili. Dettati, com’è giusto che sia, dalla volontà di capire e comprendere cosa fosse successo. E, soprattutto, cosa avesse spinto la sua compagna a compiere un gesto ‘folle’. Per questo motivo, proprio nel corso delle ventinovesima puntata del GF Vip, è avvenuto il tanto atteso confronto tra i due. Un confronto che, diciamoci la verità, ci hanno tolto qualsiasi dubbio sulla coppia. Certo, Dayane Mello ha parlato pubblicamente del ‘chiacchiericcio’ che c’è sull’ex corteggiatrice, ma Andrea si è dimostrato molto forte e, soprattutto, molto fiducioso nei confronti della sua fidanzata. Ecco, ma che cosa è successo qualche giorno dopo? Beh, la risposta è davvero semplice: Natalia ha scritto un messaggio per Andrea. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Natalia Paragoni, il messaggio per Andrea Zelletta dopo il ‘caos’ di questi ultimi giorni

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Natalia Paragoni, nel corso della ventinovesima puntata del GF Vip, è entrata nella casa di Cinecittà. Ed è stata protagonista del confronto tanto atteso con il suo fidanzato Andrea Zelletta. Da quel momento, poco è cambiato. Certo, i due hanno giurato di amarsi. Ma, come raccontato anche in un nostro recente articolo, appena terminata la puntata, l’ex tronista ha avuto la possibilità di poter ‘chiarire’ con Dayane Mello. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un amaro sfogo. Ma cosa ne penserà Natalia di tutto questo? Al momento, la ragazza non ha proferito parola. Dopo quell’Instagram Stories in cui ribadiva di non aver tradito nessuno, l’influencer è stata praticamente in silenzio. Fino a qualche ora fa, però. Quando, in occasione della notte di Capodanno e del suo fidanzato dietro ai piatti da deejay, non ha potuto fare a meno di scrivergli un messaggio.

‘Grande amore’, queste le parole di Natalia Paragoni per il suo Andrea Zelletta. Insomma, sembrerebbe proprio che la ‘tempesta’ degli ultimi giorni, fortunatamente, sia soltanto acqua passata.