Siete pronti ad una nuova ed imperdibile appuntamento di ‘Affari tuoi’? Noi decisamente si. Anche perché, diciamoci la verità, dopo tanti anni di totale assenza dai palinsesti, lo show di Rai Uno è ritornato in onda. E, seppure siano trascorse soltanto tre settimane dalla messa in onda della prima puntata, ci sta regalando delle emozioni davvero incredibili. Sarà per la formula del programma, che sin da subito ha riscosso un successo strepitoso, sarà che, per la prima volta, a condurlo c’è Carlo Conti, fatto sta che il successo di questa ‘nuova’ versione di ‘Affari tuoi’ sta riscuotendo un clamore davvero incredibile. D’altra parte, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ogni programma condotto dal simpaticissimo conduttore fiorentino, lo sappiamo benissimo, riscuote un successo clamoroso. E quest’ultimo ne è la piena conferma. Sempre sorridente e, soprattutto, con la voglia di far divertire e sorridere il suo tanto caro ed affezionato pubblico, Carlo entra di diritto nei conduttori più amati da tutti. Eppure, nonostante questo, davvero in pochissimo conoscono il tragico lutto che, negli anni passati, il conduttore fiorentino ha dovuto sopportare. Ecco i dettagli.

Carlo Conti, il tragico lutto: la drammatica scomparsa

Sempre in prima linea a far sorridere e a far divertire il suo caro pubblico, Carlo Conti, alle spalle, non decanta di un passato molto ‘facile’. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il diretto interessato in una sua intervista a ‘Domenica In’, datata 20 Ottobre del 2019. In quest’occasione, il buon Conti, oltre che parlare della sua immensa carriera e del suo rapporto con Mara Venier, non ha potuto fare a meno di raccontare anche il tragico lutto vissuto negli anni scorsi. Era esattamente l’anno 2002 quando, in compagnia della stessa conduttrice veneta e la bella Antonella Clerici, Carlo Conti conduceva un’edizione di Domenica In. Un’edizione speciale e splendida, c’è da ammetterlo, ma che, proprio verso il finale di stagione, è stata colpita da una dolorosissima perdita. ‘Tra le tante cose, in quell’edizione non stette bene la mia mamma. Al fine di quell’edizione lì ha deciso di dire ‘vai, và da solo’, ha racconto Carlo Conti. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente comprendere. Non soltanto perché perdere la figura materna è qualcosa davvero di straziante, ma anche perché dopo la morte del suo babbo quando aveva soltanto 18 mesi, la sua mamma ha fatto anche da papà. ‘La ringrazierò per tutta la vita perché mi ha insegnato una serie di valori importanti’, ha concluso Carlo Conti.

Insomma, una vera e propria drammatica confessione, no?