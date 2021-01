La bellissima Fernanda Lessa stupisce i fan con uno scatto di quand’era giovanissima: insieme a lei, su una spiaggia del Brasile, sua sorella.

La ricorderete certamente tutti come un’icona di bellezza degli anni Duemila: Fernanda Lessa ha incantato le passerelle di New York, Parigi, Milano e Roma ed è stata testimonial di importanti spot pubblicitari come Telecom, Campari, Alfa Romeo, ecc. La bella brasiliana ha poi lavorato anche a programmi tv come “Moda mare a Porto Cervo”, “Oltremoda”, “Le Iene” e nel 2006 è stata tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi. quando il reality andava ancora in onda su Rai 2. Bellissima Fernanda lo è ancora adesso, come avrete potuto notare durante il suo percorso al GF Vip 4 durante la scorsa primavera. Dopo che avrete visto questa foto dal suo profilo Instagram di quando aveva solo 22 anni, vi renderete conto che è praticamente rimasta uguale ad allora. Non ci credete? Guardate un po’.

Fernanda Lessa, in spiaggia a 22 anni: uguale ad allora

La modella sudamericana condivide molti scatti sul suo profilo Instagram: tra le sue foto, impossibile non notare quella che vi mostriamo qui, in cui Fernanda appare a 22 anni al mare alla sinistra di sua sorella. Come avrete notato, era bellissima e statuaria proprio come adesso. Gli anni per lei non sembrano passati affatto, nonostante il brutto periodo affrontato in passato dalla modella. Ricordiamo infatti che, a causa del dolore per la perdita di suo figlio Joaquin, a pochi giorni dalla nascita, la Lessa precipitò in brutto vortice di dipendenza dall’alcool da cui, per fortuna, è riuscita ad uscire anche grazie alla serenità ritrovata con il suo attuale marito Luca Zocchi.

Incredibile vero? Dopo tutti questi anni Fernanda resta un’icona assoluta di bellezza.