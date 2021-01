Cosa è in arrivo su Netflix a partire dal 1 gennaio 2021? Ci sono tantissime novità e per gli abbonati sarà impossibile perderle!

E’ iniziato un nuovo anno: tutti i cittadini del mondo provano a lasciarsi alle spalle il 2020, l’anno in cui è scoppiata la tragica pandemia, il Coronavirus, che ancora oggi non dà tregua. Il 2021, si spera, sarà l’anno di una risalita: intanto però gli amanti del piccolo schermo si interrogano sulle novità che ci saranno in questo nuovo anno. Mediaset ha già annunciato le sue news, così come i grandi ritorni di programmi televisivi amatissimi dagli italiani. Che dice invece Netflix? Cos’ha in serbo per tutti noi la famosissima piattaforma streaming? Vi sveliamo tutti i nuovi arrivi!

Netflix, i titoli del 2021: tutte le nuove uscite a partire dal 1 gennaio

Netflix apre le porte al 2021 e come sempre ad una ondata di novità per gli abbonati. Sono davvero tantissime le sorprese! Film e serie tv regaleranno intrattenimento e tante emozioni agli spettatori Netflix. Dal 1 gennaio parte la serie animata Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar. Il primo giorno dell’anno ancor arriva La guida di Headspace meditazione. Il 5 gennaio arriva su Netflix ‘Storia delle parolacce’ con Nicolas Cage.

Sapete che Lupin il prossimo 8 gennaio? Proprio così…Ed ancora per i più piccoli ci sarò La casa delle bambole di Gabby. Surviving death: cosa c’è dopo la morte? è in arrivo. Dal 13 gennaio su Netflix arriva la miniserie Night Stalker, caccia a un serial killer. Dal 15 gennaio saranno disponibili Bling Empire e Kuroko’s Basketball. Un attesissimo ritorno per le giovani è Fate: The Winx Saga dal prossimo 22 gennaio.

Non solo: arriveranno, ovviamente, anche nuove stagioni delle serie più amate dagli abbonati Netflix. Insomma, se il Covid non ci permette ancora di uscire, ci pensa Netflix ad intrattenerci!