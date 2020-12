Sapevate che il bellissimo Paolo Ciavarro ha anche conseguito una laurea? Vi sveliamo qual è precisamente il suo titolo di studio.

Sebbene sia figlio d’arte, Paolo Ciavarro è un ragazzo che ha cercato di farsi strada da sé nella vita. Dal punto di vista estetico, sappiamo che la sua bellezza è frutto di due genitori molto famosi che da giovani hanno rappresentato un ideale irraggiungibile. Ci riferiamo, ovviamente ad Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, entrambi idoli delle giovani generazioni di qualche decennio fa. Quasi trent’anni, romano e grande appassionato di calcio, Massimo ha già al suo attivo vari lavori a teatro, al cinema ed in tv oltre ad un passato da sportivo nella squadra giovanile della Roma. Ma il giovane Ciavarro è un vulcano di sorprese: sapete qual è il suo titolo di studio? Vi riveliamo che laurea ha conseguito.

Paolo Ciavarro: dove ha studiato e qual è la sua laurea

Il bellissimo ex concorrente del GF Vip 4, reality in cui ha incontrato la sua dolce metà Clizia Incorvaia, ha partecipato insieme a suo padre Massimo a Pechino Express nel 2013: questo debutto fu l’occasione per loui di farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico che da allora o segue con affetto. Scelto da Barbara Palombelli, ha fatto parte per diverso tempo del cast di Forum e per volere di Maria De Filippi, è diventato uno dei conduttori del day time di Amici. Nella scorsa edizione del GF Vip Paolo ha fatto un percorso straordinario dove ha potuto entrare nel cuore anche di chi non lo aveva conosciuto fino ad allora. Ma il giovane conduttore romano si è anche impegnato molto nei suoi studi, infatti ha conseguito una laurea in Economia e Business all’Università LUISS di Roma.

E voi conoscevate questo dettaglio sulla vita di Paolo?