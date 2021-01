Non c’è tregua nella casa del GF Vip, nonostante sia da poco iniziato un nuovo anno e con lui, è arrivato anche un nuovo scontro: Stefania e Dayane discutono e la showgirl scoppia in lacrime, cos’è successo.

Nuova accesa discussione nella casa del GF Vip a pochi giorni da Capodanno. Quello che doveva essere un chiarimento si è rivelato invece motivo di ennesimo scontro. Tutto è iniziato quando Cecilia ha voluto confrontarsi con Stefania, che avrebbe detto di voler nominare i nuovi concorrenti. La showgirl, ha spiegato che è normale che chi è dentro la casa da più tempo e ha condiviso un lungo percorso, tenda a voler salvaguardare certi legami. La questione sarebbe giunta alle orecchie dei nuovi arrivati perché riportata da Dayane Mello. Cecilia ha quindi chiesto alla modella perché ha voluto riferirle la cosa. “Non volevi mettere zizzania?” ha domandato la concorrente, cercando di capire. A questo punto Stefania ha spiegato che, per come l’ha raccontato Dayane, il suo discorso appare tutt’altro. “Era una chiacchierata” ha ribadito la modella. La situazione, però, è poi degenerata.

GF Vip, il duro confronto tra Dayane e Stefania

La bella showgirl ha continuato a ripetere che Dayane ha strumentalizzato la sua frase usandola in modo errato. Dayane “Se tu dici a loro Stefania nominerà i nuovi” ha ribadito la Orlando, “invece di dire: Stefania mi ha detto che le persone con cui ha iniziato questo percorso non le vuole nominare è tutta un’altra cosa”. Cecilia e Carlotta, presenti, le hanno dato ragione. “Non penso di aver fatto male a qualcuno” ha ribattuto Dayane. “Faccio uno più uno” ha esclamato. “Non so se tu fai le cose con troppa leggerezza o sai perfettamente quello che stai facendo” ha affermato Stefania Orlando. I toni si sono fatti accesi, nessuna delle due si è mossa dalle sue posizioni. Cecilia e Carlotta hanno cercato di placare gli animi, ma non è servito. “Tu hai rapporti con chi ti conviene, non sai cosa significa essere amiche: guardi soltanto te” ha dichiarato Stefania Orlando.

“Dillo che vuoi vincere questo programma” ha esclamato Dayane. “Io ho capito chi sei, con me non attacca” ha ribattuto Stefania. La discussione si è conclusa senza aver raggiunto un’intesta e la showgirl è poi scoppiata in lacrime, scossa. E voi, cosa ne pensate di quanto accaduto?