In una delle sue ultime fotografie postate su Instagram, Emma Marrone si è mostrata al naturale: il buongiorno ‘senza filtro’ è incantevole.

È una delle cantanti più amate ed apprezzate, Emma Marrone. Vincitrice di Amici nell’anno 2010, la bella salentina ha letteralmente cavalcato l’onda del successo sin dal primo momento. Tanto da essere, ancora una adesso, una delle voci più seguite ed acclamate della musica italiana. Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la cantante non perde mai occasione di condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. Lo ha fatto, ad esempio, nei giorni scorsi. Quando, rispettando la nuova challange, ha condiviso un’immagine di sé completamente inedita. E che, soprattutto, non aveva mai pubblicato prima. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Proprio attraverso un’Instagram Stories caricata sul suo canale social ufficiale, la bella Emma Marrone si è mostrata completamente al naturale. Siete proprio curiosi di vederla? Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Anche se, vi anticipiamo, è un vero e proprio incanto. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Emma Marrone al naturale, il buongiorno ‘senza filtro’ fa sognare: che schianto!

Sempre solita ad aggiornare e condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social, qualche ora fa, Emma Marrone ha condiviso una foto di sé completamente al naturale. Certo, è vero: la cantante non ama utilizzare un trucco pesante sul suo viso, avete pienamente ragione. Eppure, in questa Instagram Stories la cantante è completamente al naturale. Quindi, senza l’ausilio di abbellimenti estetici. Quello che, però, fa letteralmente ‘impressione’ è quello che lui utilizza. ‘Buongiorno senza filtro’, scrive Emma Marrone proprio per sottolineare di come lo abbia utilizzato. Ovviamente, una cosa non si può fare a meno di notare: la sua immensa bellezza. Che lei sia truccata o struccata, che lei abbia il filtro o non, Emma Marrone è pur sempre uno schianto. E c’è la sua bacheca Instagram a testimoniarlo, sia chiaro. Ma diamoci uno sguardo insieme a questo scatto al naturale e ‘senza filtro’.

Dite la verità: non è uno schianto? Per noi, decisamente lo è!