Il web se la prende con Antonella Elia: l’opinionista del GF VIP è finita al centro delle polemiche per le parole pronunciate in diretta.

Il GF VIP questa sera di 4 gennaio 2021 sta regalando davvero tantissimi colpi di scena. La puntata è iniziata con un durissimo scontro tra Antonella Elia e Samantha De Grenet: l’opinionista è entrata nella Casa più spiata d’Italia per un faccia a faccia con la gieffina. Tra le due donne non scorre buon sangue e questa sera sono scoppiate le scintille: sono volate parole davvero durissime al punto che è dovuto intervenire il conduttore. Alfonso Signorini ha interrotto la loro lite: una frase pronunciata dalla Elia non è sfuggita ai telespettatori. Per via di alcune parole, il web le si è scagliato contro: ecco cosa si legge sui social.

GF VIP, il web contro Antonella Elia: quelle parole non sono andate giù

Il web è contro Antonella Elia. L’opinionista del Grande Fratello VIP è finita al centro delle polemiche per via di alcune parole pronunciate durante lo scontro con Samantha De Grenet questa sera di 4 gennaio. “Sei ingrassata” sono state le parole dell’opinionista contro la concorrente del GF VIP. La De Grenet ha replicato immediatamente in maniera ironica, sottolineando il fatto che fosse 20 cm più alta di lei.

Le parole pronunciate in puntata non sono affatto andate giù ad alcuni dei telespettatori che hanno detto la loro sotto un post pubblicato pochi minuti fa da TrashItaliano. Il video postato dal portale online riporta alcune accuse della Elia contro Samantha, date un’occhiata:

I commenti che si leggono non sono affatto positivi verso Antonella Elia. “Anno 2021 e siamo ancora messi così. Che poraccitudine”, “Che pochezza”, “Ridicola” sono alcuni dei pensieri di utenti Instagram che seguono la diretta del GF VIP.