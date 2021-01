Sapete quando è avvenuto l’esordio in tv di Giulia Salemi, l’attuale concorrente del GF VIP? Vi sveliamo tutti i dettagli…

Giulia Salemi è una modella e showgirl italo persiana, attuale concorrente del Grande Fratello VIP. La giovanissima gieffina sta facendo molto parlare di sè in particolare per la sua relazione nata nella Casa con Pierpaolo Pretelli. La Salemi è entrata a far parte del reality per la seconda volta: tutti ricorderanno che ha già partecipato all’edizione del 2018. In quell’occasione ha conosciuto Francesco Monte, divenuto poi suo compagno per pochi mesi. La storia a quanto pare si ripete: cosa succederà tra Giulia e Pierpaolo una volta fuori dal programma? Intanto loro si godono la loro avventura. Ma voi sapete in che modo è diventata famosa al pubblico televisivo la Salemi? Non tutti conoscono questo particolare.

Giulia Salemi, sapete quando ha esordito in tv? Il dettaglio che non tutti conoscono

Giulia Salemi è attualmente una concorrente del GF VIP. La giovane italo persiana è stata scelta per entrare a far parte della Casa in cui Vip si trovano a vivere insieme. La Salemi, prima di questa edizione del Grande Fratello VIP, ha partecipato a tanti altri programmi televisivi come Pechino Express, La pupa e il secchione, Disconnessi on the road…Ma sapete quando è avvenuto il suo esordio televisivo? Non tutti conoscono i particolari della carriera di Giulia Salemi…

La sua prima partecipazione nel piccolo schermo è avvenuta nell’estate del 2012: la giovane classe ’93 ha partecipato, in quell’anno, alla quarta edizione di ‘Veline’. L’anno successivo prese parte come concorrente al reality show di La5, Sweet Sardinia e vinse quell’edizione. Nel 2014 Giulia si classificò al terzo posto alla finale di Miss Italia. Da quel momento in poi è iniziata ufficialmente la sua carriera televisiva!