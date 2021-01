Tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione la crisi è superata? Pochissime ore fa, è arrivato un gesto davvero inaspettato: i loro fan sognano.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, diciamoci la verità, formano una delle più belle coppie nate all’interno degli studi di Uomini e Donne. Semplici e genuini, in tutti questi anni, i due giovani ragazzi hanno dato ampia testimonianza dell’immenso legame e dell’amore che li legava. Nell’ultimo periodo, però, c’è stato qualcosa che non è andato per il verso giusto. Non sappiamo cosa esattamente, sia chiaro. Al momento, infatti, nessuno dei due è sceso nei dettagli. Fatto sta che, stando alle parole di Rosa in alcune delle sue Instagram Stories di qualche settimana fa, sembrerebbe che la coppia sia piombata in un periodo di crisi. È diverso tempo, ad esempio, che non appare più insieme sui social. Ed anche le feste natalizie, purtroppo, le hanno trascorse completamente separati. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Perché Rosa e Pietro si sono allontanati? Al momento, come dicevamo precedentemente, non riusciamo a darvi una risposta certa. Fatto sta che un gesto inaspettato da parte di entrambi i ragazzi ha fatto sperare e, soprattutto, pensare che la crisi ormai sia un vecchio ricordo. Perché? Scopriamolo insieme.

Rosa Perrotta, crisi superata con Pietro? Il gesto che fa sognare

È trascorso poco meno di un mese da quando Rosa Perrotta, prima di recarsi a casa dei suoi genitori per le vacanze di Natale, ha ammesso ai suoi sostenitori di non stare vivendo affatto un periodo facile con il suo compagno Pietro. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa li abbia spinti ad allontanarsi. E, soprattutto, a dirsi ‘addio’ almeno per il momento. Fatto sta che, nelle scorse ore, la coppia si è lasciata andare ad un gesto inaspettato sui rispettivi canali social che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto sognare i loro fan. La prima è stata la bella influencer campana che, nel riproporre una sua vecchia intervista a ‘Vero’ nel 2017 in cui diceva di aver partecipato a Uomini e Donne perché desiderosa di cercare l’amore, ha mostrato uno splendido quadretto familiare con Pietro ed, ovviamente, il piccolo Domenico. Come ‘risposta’ a questo, ci sono state le ultime Instagram Stories che, con l’emozionante canzone ‘Promettimi’ di Elisa, ha riproposto alcuni momenti in compagnia della sua compagna e del suo primogenito. Crisi superata, quindi? Al momento, non ne abbiamo la conferma. Anche se, da come si può chiaramente comprendere, entrambi i gesti hanno fatto seriamente sperare e sognare i loro sostenitori.

Cosa starà accadendo, quindi? Pietro e Rosa si sono buttati alle spalle questo momento ‘no’ della loro storia d’amore? Noi ci auguriamo proprio di si.