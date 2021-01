Stando a quanto si apprende da questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che Vittorio Cecchi Gori abbia una nuova fiamma: età e nome.

Sembrerebbe proprio che Vittorio Cecchi Gori abbia una nuova fiamma. Ebbene si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende da ‘Libero Quotidiano’, sembrerebbe che il famoso produttore cinematografico abbia una nuova compagna al suo fianco. Dopo il naufragato matrimonio con Rita Rusic, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e la fine della sua relazione d’amore con Valeria Marini, sembrerebbe proprio che il buon Cecchi Gori abbia ritrovato nuovamente l’amore. Ovviamente, sia chiaro: non ne abbiamo assolutamente la conferma. Fino a questo momento, infatti, il diretto interessato non è assolutamente intervenuto per confermare o smentire la notizia. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, si tratta di un’indiscrezione. Un’indiscrezione che, da come si legge su ‘Liberoquotidiano.it’, sembrerebbe essere stata pronunciata da un medico legale molto stimato e conosciuto a Roma, ma soprattutto molto amico del produttore. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: ma chi è? Chi è questa donna che, da come si legge, ha rubato nuovamente il cuore del famoso produttore? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vittorio Cecchi Gori ha una nuova fiamma, l’indiscrezione: chi è lei

‘Abbiamo trascorso a casa di Vittorio il Capodanno, come prevede il dpcm del Governo… C’era anche la fidanzata di Cecchi Gori’, sono proprio queste le parole che si leggono sul sito ‘Liberoquotidiano.it’. E che, a quanto pare, confermerebbero che il produttore cinematografico abbia ritrovato nuovamente l’amore. A parlare, come dicevamo precedentemente, è il medico De Luca. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: chi è esattamente? Chi è costei che, a quanto pare, avrebbe nuovamente ‘rapito’ il cuore di Vittorio Cecchi Gori? Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo, vi anticipiamo, sono davvero pochissime. Stando a quanto si legge sul ben informato sito, però, sembrerebbe che la donna si chiami Barbara. E che, a quanto pare, di professione faccia l’attrice. Che abbia origini cubane. E che, infine, sia davvero giovanissima. Si, avete letto proprio bene. Sembrerebbe proprio che la presunta nuova fiamma di Vittorio Cecchi Gori abbia soltanto 32 anni. Ovviamente, lo ribadiamo: non è assolutamente nulla di certo. Fino a questo momento, infatti, si tratta di indiscrezione. E, come tale, deve essere presa più che con le pinze.

La delusione per Rita Rusic

Ma non è affatto finita qui. Continuando a leggere, sembrerebbe che il medico De Luca abbia detto che Vittorio Cecchi Gori sia particolarmente deluso dalle parole della sua ex moglie a ‘Verissimo’. E che, invece, sia rimasto piacevolmente contento della visita di Valeria Marini, sua ex fidanzata, nei giorni di Natale.

‘L’ho visto, credetemi, davvero emozionato’, si legge su ‘LiberoQuotidiano.it’