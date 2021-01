Can Yaman, splendida notizia: le immagini parlano chiaro; ecco cosa è accaduto all’amatissimo attore turco.

È uno degli attori più amati del momento. In Italia lo avevamo già conosciuto due anni fa, grazie al ruolo di Ferit Aslan in Bitter Sweet, ma è con la soap Daydreamer che è definitivamente entrato nel cuore del pubblico. Che da ormai un bel po’ di mesi segue le avvincenti avventure del signor Can Divit e della dolcissima Sanem, interpretata da Demet Ozdemir. Parliamo di Can Yaman, il cui successo è davvero incredibile: l’attore turco ben presto vestirà i panni di Sandokan nella nuova fiction italiana con Luca Argentero. I fan non vedono l’ora, ma, nel frattempo, si godono le nuove puntate di Daydreamer: la prossima andrà in onda giovedì 7 gennaio, in prima serata! Ma le sorprese non sono finite qua: c’è una notizia che farà impazzire di gioia il pubblico italiano! Di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Can Yaman, splendida notizia: l’attore è in Italia! Ecco perché

Fan di Can Yaman, tenetevi forte: l’amatissimo attore turco è tornato nel nostro Paese! Proprio così, il protagonista di Daydreamer è arrivato proprio oggi in Italia. Ad annunciarlo è stato lui stesso, attraverso il suo profilo Instagram, in cui ha postato un selfie in areoporto: nella didascalia un “Ciao”, seguito dal tricolore italiano. Ma cosa porta il bel Can in Italia? L’ultima volta, l’attore è giunto da noi per la registrazione della puntata di Verissimo, trasmissione in cui è stato ospite qualche mese fa. Senza dubbio, l’attore è tornato in Italia per motivi lavorativi. Ad aspettarlo in aeroporto un bel po’ di fan, come testimoniano numerose foto e video apparse su Twitter. Eccone una:

Sembra un sogno riaverti qui con NOI

GRAZIE PER AVERCI SCELTO ❤❤#CanYaman#BentornatoInItaliaCanYaman pic.twitter.com/8pj2uz4sAT — ALBATROS FANS CLUB CAN YAMAN (@FanClubAlbatros) January 5, 2021

Una gioia immensa per i fan, che non vedono l’ora di scoprire quale impegno lavorativo avrà portato Can nel nostro Paese. Da un bel po’ di mesi, si vocifera che l’attore sarà ospite nella nuova stagione di C’è Posta per Te, che inizierà proprio questo sabato, 9 gennaio. Che l’attore sia venuto proprio per registrare la puntata della trasmissione di Maria De Filippi?

Non ci resta che attendere ulteriori news per scoprire il motivo dell’arrivo di Can Yaman in Italia. Quel che è certo è che i suoi fan sono esplosi di gioia!