L’iconico Carlo Verdone è uno dei maggiori esponenti del panorama artistico italiano: “Iniziò tutto lì”, l’incredibile episodio, un retroscena davvero inaspettato.

Carlo Verdone è un volto iconico nel mondo dello spettacolo: attore, regista, un vero e proprio arista dotato di un talento straordinario. Una carriera eccezionale alle spalle, fatta di ruoli televisivi ma anche cinematografici ma anche teatrali. Come se non fosse sufficiente, Carlo Verdone è anche regista, sceneggiatore e doppiatore. Un artista amatissimo, che con le sue interpretazioni è riuscito a dar vita ai suoi personaggi, regalando loro un’anima e una profondità arrivate dritte al cuore del pubblico. Qualche giorno fa ha fatto emozionare i fan pubblicando uno scatto inedito sul suo seguitissimo profilo Instagram, in compagnia del celebre Christian De Sica. Carlo Verdone riesce sempre a sorprendere, come accaduto quando ha rivelato un episodio incredibile: “Iniziò tutto lì” ha raccontato, svelando un retroscena inaspettato.

Carlo Verdone, episodio incredibile: inaspettato retroscena

Un racconto fatto sulle pagine di Vanity Fair circa un anno fa. Un’intervista in cui Carlo Verdone ha rivelato molto del suo passato, della sua carriera e della sua infanzia. A cominciare da un episodio incredibile e inaspettato. “Tutto iniziò lì” ha spiegato l’attore, riferendosi al 1977. Data in cui Carlo Verdone si trova al Teatro Alberichino, pronto ad andare in scena. In sala, però, c’è un solo spettatore. “Il critico Franco Cordelli. Non sapevo chi fosse, ma un paio di giorni dopo uscì sul giornale un articolo entusiasta” ha spiegato il celebre artista. “Lo spettacolo non avrebbe dovuto neanche prendere il via” ha aggiunto, rivelando che i soldi non c’erano e lui aveva anche contratto un debito. “Il mio compagno d’avventura, avrebbe dovuto dividere i costi con me, ma si tirò indietro a pochi giorni dal debutto” ha confessato Carlo Verdone. Eppure, l’artista non ha mai portato rancore, come ha dimostrato quando ha incontrato di nuovo il suo compagno d’avventura, anni dopo. “Non preoccuparti, sono decisioni che si prendono in un istante” gli disse.

Carlo Verdone andò in scena, ovviamente e il resto lo ha raccontato la sua eccezionale carriera al suo posto.