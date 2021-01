Attualmente è in onda con ‘Striscia la Notizia’, ma sapete quanti anni ha Enzo Iacchetti? Non avreste mai indovinato gli anni esatti.

È uno dei volti più amati della televisione italiana, Enzo Iacchetti. Attualmente in onda con ‘Striscia la Notizia’, in coppia con il suo fedelissimo compagno Ezio Greggio, il buon Iacchetti decanta di un successo davvero clamoroso. Attore, comico, conduttore televisivo e cantante: insomma, il caro ‘Enzino’ decanta di un curriculum davvero impressionante. E, soprattutto, ricco di esperienze lavorative più che incredibili. Ebbene, nonostante sia un personaggio televisivo amato ed apprezzato, cosa sapete di lui? Certo, sappiamo che è padre del giovane Martino e che, dal punto di vista sentimentale, ha avuto una relazione abbastanza lunga con Maddalena Corvaglia, ex velina di ‘Striscia’. Eppure, vi siete mai chiesti la sua età? Dal 1994 è al timone del famoso tg satirico di Antonio Ricci, ma vi è mai venuta la curiosità di conoscere i suoi anni? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Vi anticipiamo solo una cosa: non ve lo sareste mai immaginato. Scopriamo i dettagli.

Enzo Iacchetti, conoscete la sua età? Non avreste mai indovinato

È da circa ventisette anni che Enzo Iacchetti, in coppia con il simpaticissimo Ezio Greggio, entra nelle nostre case, ad orario di cena, con il mitico ‘Striscia la Notizia’. Simpaticissimo, divertentissimo e, soprattutto, con la battuta sempre pronta, l’attore e cantante lombardo è il protagonista indiscusso di numerose grosse nostre risate. Ebbene, ma cosa sappiamo su di lui? Si, avete ragione: è un personaggio pubblico. Quindi, è più che normale che sappiamo davvero di tutto. Ecco, ma conoscete la sua età? Si, è proprio questa la domanda che vi stiamo ponendo adesso: vi siete mai chiesti quanti anni abbia il simpaticissimo ‘Enzino’ Iacchetti? Ebbene, se almeno una volta nella vostra vita, vi è venuta la curiosità, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il simpaticissimo conduttore televisivo sia nato il 31 Agosto del 1952. Ebbene si. Il buon Iacchetti ha ben 68 anni. E, tra qualche mese, ne compirà 69.

Un gran colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, diteci la verità, chi glieli avrebbe dati? Nessuno, ne siamo certi!