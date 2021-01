Una puntata piena di colpi di scena per il GF Vip, ma anche di scontri molto accesi: Samantha De Grenet non trattiene le lacrime, è accaduto poco dopo la messa in onda.

Ieri, 4 Gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip che ha scatenato un certo caos e dato vita a scontri infuocati. Poco dopo la messa in onda, Samantha De Grenet è scoppiata in lacrime, sfogandosi con Stefania Orlando. Tutto ha avuto inizio con l’ingresso nella casa di Antonella Elia, opinionista del programma, che ha avuto un confronto acceso con la bella showgirl, in cui sono volate parole ‘forti’. Parole che hanno ferito Samantha De Grenet, tanto da spingerla a parlarne con Stefania Orlando. Nonostante tre le due concorrenti il rapporto non sia particolarmente idilliaco, le due hanno concordato sul fatto che l’opinionista abbia esagerato.

Samantha De Grenet in lacrime, Stefania Orlando la consola

“Ha detto la qualsiasi” ha mormorato Samantha. “Non tutti credo sappiano…” ha aggiunto, alludendo a qualcosa di personale che non ha rivelato a tutti all’interno della casa. Stefania Orlando le ha consigliato di spiegare che questa cosa l’ha fatta rimanere malissimo, l’ha fatta stare male. “È la verità” ha precisato la concorrente. “Io a differenza sua non voglio andarle contro su una cosa che la faccio sentire piccola così” ha affermato Samantha. “Strumentalizzare una cosa che per me è stata una valanga…” ha mormorato. “Rispondere a una che viene a fare il suo show in puntata con una cosa che per me è stato un problema enorme… io non ce la faccio” ha aggiunto. Stefania Orlando ha confermato: “Lì è stata pesante, devo dirlo: non andava bene. Siamo rimasti male tutti”. Le due hanno concordato sul fatto che alcune parole utilizzate da Antonella Elia siano state inopportune e ‘forti’. “Quando si va sull’aspetto fisico è gratuito, non c’entra niente” ha aggiunto Stefania.

Scopriremo nella prossima puntata se tra Antonella Elia e Samantha De Grenet ci sarà un chiarimento.