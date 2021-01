Un forte dolore per Danilo Bertazzi: “Tornerò a sentire la tua carezza su di me”, il post pieno di dolore dell’amatissimo artista.

E’ un amatissimo personaggio televisivo, Danilo Bertazzi è divenuto particolarmente noto per il ruolo del folletto Tonio Cartonio, che certamente è entrato nel cuore di tutti i telespettatori, grandi e piccini. Infatti, dal gennaio 1999 al febbraio 2004 è stato il protagonista della Melevisione, programma per bambini di Rai 3, rientrando nel 2011, con il ruolo del cuoco Danilo. Attore teatrale e autore televisivo, Danilo nel corso degli anni ha raggiunto una fama incredibile, tanto da essere amatissimo. Anche sui social, riscontra un certo apprezzamento, e proprio sul suo profilo instagram da pochissimo ha pubblicato un post straziante: “Tornerò a sentire la tua carezza su di me”.

Danilo Bertazzi, possiamo dirlo a gran voce, è amatissimo, grazie al suo ruolo di Tonio Cartonio ha raggiunto una fama straordinaria. Negli ultimi tempi, è presente nel famoso programma Che succ3de?, che vede la conduzione di Geppi Gucciari, in onda alle 20:20 su Rai 3. L’attore è seguitissimo, anche sui social può contare di oltre 60 mila follower. Proprio qui, ha pubblicato un post inaspettato ma soprattutto straziante: “Oggi è l’anniversario dell’evento che ha cambiato la mia vita troppo presto. L’anniversario di quel bisogno d’amore che non si è mai placato. Mi domando spesso come sarebbe stato se non mi avessi lasciato 55 anni fa. Tornerò a sentire la tua carezza su di me”, ha scritto in didascalia. Un lutto che l’ha segnato completamente, come ha riportato Danilo, che ha così voluto ricordare l’anniversario di una tragica perdita.

Un post pieno di dolore, le sue parole hanno manifestato pienamente i sentimenti provati, a causa di una mancanza arrivata troppo presto, quando era ancora un bambino.