E’ spuntata una foto del passato di Elena Sofia Ricci: è uno scatto di 31 anni fa, i fan sono rimasti totalmente incantati dalla sua incredibile bellezza.

Elena Sofia Ricci è una delle attrici italiane più stimate. La sua bravura nella recitazione e la sua spontaneità le hanno permesso di diventare una delle più seguite nel panorama cinematografico e televisivo italiano. Il suo nome completo è Elena Sofia Barucchieri ed è nata a Firenze nel marzo del ’62: nel corso della sua carriera ha vinto numerosissimi premi e riconoscimenti tra cui tre David di Donatello, per la miglior attrice protagonista in Loro (nel 2019) e in Ne parliamo lunedì (uscito nel 1990), e uno come non protagonista in ‘Io e mia sorella’. Tanti altri riconoscimenti ha conquistato l’incantevole Elena Sofia Ricci che sul suo canale Instagram ha voluto mostrare a tutti uno scatto di quando ha interpretato Alba, in Ne parliamo lunedì, il prima prima citato che le ha permesso di vincere il prestigioso premio. Sono trascorsi 31 anni da quello scatto: i fan sono rimasti incantati dalla sua bellezza. Date un’occhiata.

Elena Sofia Ricci, spunta la foto del passato: sono trascorsi 31 anni, fan incantati

Elena Sofia Ricci oltre ad essere una delle attrici più amate e seguite, si conferma anche tra le più affascinanti del cinema italiano. Con uno scatto del passato ha lasciato tutti i suoi follower di Instagram senza parole. Siete curiosi di ammirare l’attrice circa 31 anni fa, quando interpretava Alba in Ne parliamo lunedì ? Date un’occhiata:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage)

E’ davvero incantevole ed i suoi fan non potevano che lasciare commenti positivi sotto il post. “Bellissima donna”, “La sua bellezza supera qualunque immaginazione… può essere paragonata a una dea e la sua intensa espressione non è definibile a parole suscita emozioni straordinarie” sono solo due dei complimenti per l’attrice.