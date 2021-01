In una sua recente intervista, Stefano De Martino ha raccontato un vero e proprio retroscena drammatico del suo passato: l’ha detto solo ora.

Correva esattamente l’edizione 2009/2010 quando Stefano De Martino, ad un passo dall’abbandonare la danza, entrava a far parte della scuola di Amici. Giovanissimo, ma con un talent davvero incredibile, il ballerino napoletano faceva il suo primo debutto nel mondo dello spettacolo, conquistando praticamente tutti. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, De Martino ha cavalcato letteralmente l’onda del successo. Oltre che un ballerino incredibile, Stefano è anche un ottimo conduttore. Sarà per questo motivo se, da diversi anni a questa parte, il napoletano si è dimostrato una vera e propria certezza per i canali Rai? Senza alcun dubbio, si! E non è assolutamente un caso se, proprio tra pochissimi giorni, inizierà una nuova stagione di ‘Stasera tutto è possibile’ al cui timone, per la seconda volta consecutiva, c’è lui. Ecco, ma in attesa di vederlo nuovamente sul piccolo schermo, sapete che proprio recentemente Stefano ha raccontato un retroscena drammatico? Soltanto ora, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svelato un inedito aneddoto del suo passato. Scopriamo insieme ogni cosa.

Stefano De Martino, retroscena drammatico del passato: la rivelazione inaspettata

Conosciamo tutti la storia di Stefano De Martino prima di Amici. Classe ’85, il bel ballerino è nato e cresciuto a Napoli. E, in particolare, a Torre Annunziata. È qui che trascorre la maggior parte dei suoi anni. Ed è proprio qui che vive con la sua famiglia. Ed è qui che inizia ad approcciare al mondo del lavoro. Prima di arrivare sul palco del noto talent di Maria De Filippi, infatti, Stefano era un giovanissimo fruttivendolo. Una storia davvero da brividi, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, fa capire quanto Stefano sia stato forte e caparbio da inserirsi in questo mondo. E a diventare quello che ancora adesso è. Quello che, però, in pochi sanno è un vero e proprio retroscena drammatico accaduto proprio in quegli anni. E che Stefano De Martino ha raccontato soltanto adesso. In attesa di poterlo rivedere alla prese con ‘Stasera tutto è possibile’, l’ex ballerino di Amici si è ampiamente raccontato a ‘Il Corriere della Sera’. E così, oltre a parlare del suo prossimo impegno lavorativo e a quello che vedremo sul piccolo schermo a breve, l’ex marito di Belen Rodriguez ha raccontato qualcosa che non aveva mai raccontato prima d’ora. ‘Penso che mia madre mi abbia evitato molti guai’, ha detto Stefano De Martino facendo riferimento al fatto che, negli anni del suo sviluppo, Torre Annunziata era una zona napoletana difficile da vivere. E che, soprattutto, nel suo palazzo era solito vedere ‘lacci emostatici e siringhe’.

‘Ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano’, ha concluso Stefano. Insomma, un retroscena drammatico. Ma voi ne eravate a conoscenza?