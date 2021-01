Questo dolce bambino ritratto in una giornata di mare è oggi un volto amatissimo del panorama televisivo: riuscite a capire di chi si tratta?

Il dolce bambino che vedete ritratto in questo scatto durante una giornata al mare è oggi un volto celebre e amatissimo del panorama televisivo italiano: riuscite a caprie di chi si tratta? Non temete, ecco qualche indizio appositamente per voi che vi aiuterà. È nato nel 1975 e la sua è una vera e propria ‘arte’. È infatti un volto dello spettacolo, ma non appartiene alla categoria degli attori o dei conduttori o dei cantanti. Il suo lavoro è molto diverso e appartiene al ramo gastronomico. Fa parte di una serie di programmi molto amati e seguiti dal pubblico, ed è apprezzato dai fan per la sua schiettezza, genuinità e simpatia. Ha un profilo Instagram seguito da quasi tre milioni di persone e, qualche mese fa, ha parlato con grande schiettezza della difficile situazione che stiamo vivendo. In particolare i lavoratori che fanno parte del suo stesso settore. Allora, avete capito di chi si tratta? Non temete, ve lo riveliamo noi nelle prossime righe!

Chi è questo dolce bambino, oggi celebre personaggio televisivo?

Di certo ora è cresciuto ed è un uomo e un padre di famiglia, oltre che una vera e propria stella nel suo settore. Però, se osservate bene lo sguardo, siamo certi che noterete la somiglianza con il personaggio che amiamo ammirare sul piccolo schermo. Di chi si tratta? Del celebre e amatissimo Antonino Cannavacciuolo! Lo chef stellato che ha conquistato il pubblico e la critica. L’acclamato cuoco, oltre ad essere proprietario di un ristorante e due bistrot, si è cimentato in diversi format che sono tra i più seguiti del panorama televisivo. Da Cucine da Incubo a MasterChef Italia, passando per Antonino Chef Academy fino ad arrivare al recente Family Food Night. Antonino Cannavacciuolo è detentore di quattro stelle Michelin, suddivise tra i suoi locali. La passione per la gastronomia pare essere di famiglia, visto che anche il padre era cuoco oltre che professore presso l’istituto alberghiero dove lui stesso ha studiato. Avevate riconosciuto il celebre chef nel tenerissimo bambino che vi abbiamo mostrato?

Lo sguardo nel visetto un po’ imbronciato è sicuramente molto somigliante al cipiglio che il celebre chef assume a volte nel corso dei suoi programmi, non siete d’accordo?