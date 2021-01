Claudia Pandolfi si mostra ‘in dolce attesa’: lo scatto col pancione è meraviglioso, immensa bellezza!

Attrice dal talento straordinario, Claudia Pandolfi ha incantato sui social i fan con un’immagine bellissima, e davvero emozionante. Come sappiamo, ha alle spalle una lunga carriera. Sono molti i ruoli da lei interpretati, nota principalmente per aver fatto parte del cast Un medico in famiglia, ed in seguito in Distretto Di Polizia, che le dona una popolarità incredibile, con la sua brillante interpretazione del commissario Giulia Corsi. Ma prima ancora, ritornando al 1993, partecipa alla miniserie televisiva in otto puntate Amico Mio, su Rai 2, e inizia a scalare il successo poco dopo, fino alla fama oggi posseduta. Claudia è un’attrice che con le sue grandi doti ha conquistato, e continua ancora oggi a conquistare i telespettatori. Sui social, l’artista è molto seguita, e proprio qui, pochi giorni fa, ha emozionato i follower con uno scatto meraviglioso: appare in dolce attesa, mostrando il pancione in foto.

Claudia Pandolfi appare ‘in dolce attesa’: lo scatto è da togliere il fiato, meraviglioso

Claudia Pandolfi è un’attrice amatissima e apprezzatissima, negli anni è stata protagonista di numerose serie televisive, e ha fatto parte di importanti film. Ogni volta, la Pandolfi ha dimostrato di possedere un talento straordinario, riuscendo ad arrivare con le sue interpretazioni al cuore dei telespettatori, immergendoli completamente nel ruolo, e nella trama che vi si aggira intorno. Come abbiamo già riportato, è molto seguita e anche sui social può contare un profilo di ben oltre gli 80 mila follower. Proprio qui, è emersa una foto che ha emozionato decisamente tutti. Infatti, Claudia ha pubblicato qualche giorno fa uno scatto in cui si mostra col pancione. Una foto che risale a 5 anni fa, quando era incinta del suo bambino, Tito. “5 anni fa succedeva proprio questo, Tito era decisamente pronto a nascere. Mancava una settimana”, ha riportato l’attrice in didascalia. Un’emozione indescrivibile per la Pandolfi che ha voluto così ricordare uno dei momenti più belli della sua vita.

Ovviamente lo scatto non poteva passare inosservato, i follower dell’attrice hanno commentato con meravigliosi apprezzamenti, tutti meritatissimi. In poco tempo tantissimi sono stati i like ricevuti, che hanno così amorevolmente incorniciato l’immagine.