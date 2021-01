La bella Sonia Lorenzini non si sottrae mai alle domande dei fan e, questa volta, parla del rapporto tra Dayane e Rosalinda al GF Vip: “Un film”, cos’ha detto

La bellissima Sonia Lorenzini è uscita dalla casa del GF Vip da qualche settimana, ma continua a rispondere con gentilezza e disponibilità alle domande dei fan. Negli ultimi giorni la situazione tra i concorrenti del programma appare un po’ instabile, soprattutto a causa di alcuni scontri verificatisi che hanno portato allontanamenti e riavvicinamenti. Soprattutto per quanto riguarda l’amicizia incredibile che lega Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Le due hanno affrontato momenti difficili, che hanno rattristato i moltissimi fan del loro rapporto. E proprio su Dayane e Rosalinda si è espressa Sonia Lorenzini, dando la sua opinione in merito al sentimento che le lega: scopriamo cos’ha detto.

Sonia Lorenzini sul rapporto tra Dayane e Rosalinda: la sua opinione

Tramite il suo seguitissimo profilo Instagram, la bella influencer è solita ritagliare alcuni momenti per rispondere ai fan e condividere con loro idee, novità e opinioni. Come accaduto in queste ore in merito al rapporto che vede protagoniste Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Sono molti, infatti, i fan che sembrerebbero essersi convinti che tra loro potrebbe esserci di più di una semplice amicizia. A Sonia è stata rivolta la domanda diretta, ovvero se pensa che tra le due ci sia davvero un innamoramento. “È un film che si sono fatte le fan di questa storia credo, non credo ci sia un’innamoramento” ha detto la bella influencer. “Credo che ci sia un grande rapporto di amicizia” ha poi aggiunto. Del resto, come ricordiamo, Rosalinda è fidanzata con Giuliano Condorelli, che è stato presente a Natale attraverso il regalo fattole recapitare.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi tra le due per capire se il loro legame riuscirà a superare questo momento particolare. Ricordiamo che il GF Vip non andrà in onda questo Venerdì, ma tornerà Lunedì 11 Gennaio.