Anticipazioni Uomini e Donne 8 gennaio: colpo di scena per Roberta e Riccardo, cosa accadrà nella puntata in onda oggi.

Tutto pronto per una nuova puntata di Uomini e Donne. Dopo lo stop per le vacanze di Natale, la trasmissione di Canale 5 è tornata in onda proprio ieri, giovedì 7 gennaio 2021. Ed è tornata col botto: grande protagonista della prima puntata del 2021 è stata, come sempre, Gemma Galgani, alle prese con la frequentazione con Maurizio Guerci. Una frequentazione che, come abbiamo saputo dalle anticipazioni, non avrà lieto fine. Questo, però, lo vedremo tra qualche puntata. Scopriamo adesso cosa vedremo nella puntata di oggi, 8 gennaio 2021: le anticipazioni sono davvero succulente!

Anticipazioni Uomini e Donne 8 gennaio: colpo di scena per Roberta e Riccardo, è arrivata l’esclusiva?

Uomini e Donne è tornato a fare compagnia ai telespettatori. Stesso posto, stessa ora, la trasmissione di Maria De Filippi è ormai un appuntamento fisso per i fan, che non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti. Come l’anno scorso, anche per il 2021 il programma adotterà il format della ‘fusione’ tra trono classico e trono over: una novità che ha portato dinamiche e colpi di scena nella trasmissione. E, dopo la puntata di ieri dedicata a Gemma, oggi si proseguirà con la parentesi dedicata al trono Over. Protagonista della puntata di oggi sarà una coppia molto discussa: quella formata da Aurora Tropea e Giancarlo. Una coppia che, in realtà, sembrava aver interrotto la frequentazione nelle scorse puntate, ma, a quanto pare, ci sono importanti novità in arrivo. Si passerà poi alla turbolenta relazione tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: i due hanno deciso di continuare a frequentarsi! Il cavaliere avrà, quindi, deciso di dare l’esclusiva a Roberta? Staremo a vedere.

Non mancherà la pagina dedicata, invece, al trono classico. C’è grande attesa per le scelte di quest’anno: con chi decideranno di uscire dal programma Davide e Sophie? Entrambi i tronisti sono abbastanza indecisi, ma quello più vicino alla scelta sembra essere il bel pugliese: nella puntata di oggi, vedremo con ogni probabilità l’esterna che ha scelto di fare con Chiara. La reazione di Beatrice è tutta da vedere. Insomma, colpi di scena a non finire nella nuova puntata di Uomini e Donne. Appuntamento alle ore 14.45, su Canale 5! Non mancate!