Cosa succederà in C’è Posta Per Te in tempi di Covid, dopo l’apertura della busta? Solitamente i personaggi si abbracciano: come cambia lo show di Maria De Filippi.

C’è Posta Per Te torna con una nuova edizione. I telespettatori Mediaset non attendono altro che poter trascorrere il sabato sera in compagnia di Maria De Filippi, delle storie dei personaggi ed insieme agli incredibili ospiti. Sabato 9 gennaio torna in onda, come di consueto in prima serata, l’attesissimo ed amato show C’è Posta Per Te. Le anticipazioni annunciano una puntata ricca di storie da raccontare, ricca di sorprese: sono stati anche svelati i nomi dei primi ospiti ufficiali che quest’anno saranno protagonisti delle puntate.

Can Yaman è uno dei personaggi più attesi dell’edizione: per lui si tratta della seconda volta nello studio di Maria de Filippi, è già stato ospite nel gennaio 2020. Ci sarà Gerry Sotti, uno dei personaggi televisivi più amati; è atteso inoltre il simpaticissimo Paolo Bonolis, la bella e simpatica Sabrina Ferilli in compagnia di mamma Ida. Nella stagione 2021 di C’è Posta Per Te ci sarà anche il bomber della Lazio, Ciro Immobile insieme a sua moglie Jessica. Sarà una stagione ricca di emozioni, ma una domanda sorge spontanea: come si svolgerà il programma vista l’emergenza Covid ancora attiva?

C’è Posta Per Te, cosa succederà all’apertura della busta? Il programma ai tempi del Covid

Tante persone scrivono a C’è Posta Per Te per risolvere una situazione familiare, per rivedere un proprio caro, per ritrovare il primo amore: a consegnare gli inviti ci sono i postini che con la loro biciletta pedalano in Italia ed all’estero. Torna dunque con una nuova stagione il programma più amato dagli italiani: l’edizione 2021 però sarà differente dalle altre perchè si sviluppa in piena emergenza Coronavirus. Ed allora una domanda sorge spontanea: come sarà il momento dell’apertura della busta? Come dovranno comportarsi i protagonisti delle storie scelte da Maria de Filippi?

Tra le novità del programma questo particolare non è stato specificato: sappiamo che a causa del Covid non ci potranno essere star internazionali ma i VIP di casa non mancheranno! Ed allora tutti si chiedono se i personaggi, protagonisti di storie emozionanti, potranno riabbracciarsi non appena aperta la busta. Vi abbiamo anticipato gli ospiti dell’edizione ma abbiamo letto su SuperGuidaTv che personaggi come Paolo Bonolis e Gerry Scotti potrebbero non essere soltanto ospiti. Potrebbero essere ‘destinatario’ o ‘oggetto’ di una sorpresa. Mancano davvero poche ore all’inizio di C’è Posta Per Te: l’appuntamento è per sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5.