Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus: sarà ad Amici attraverso un collegamento da casa ; ecco cosa accadrà nella puntata di domani.

Lorella Cuccarini ha contratto il Covid 19. La nuova insegnate di Amici 20, infatti, non è stata presente nella registrazione di ieri della puntata del talent show di Maria De Filippi. Puntata che andrà in onda domani, 9 gennaio 2021, e nella quale Lorella interverrà attraverso un collegamento da casa. La notizia è arrivata proprio attraverso le anticipazioni della puntata trapelate ieri sul web: nessun annuncio, invece, sui social della conduttrice.

Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus: non sarà presente in studio ad Amici

Amici 20 tornerà in onda senza Lorella Cuccarini. O meglio senza la sua presenza in studio: la prof di ballo affiancherà comunque le colleghe Alessandra Celentano e Veronica Peparini sosterrà i suoi allievi attraverso un collegamento da casa. Come riporta Il Vicolo delle News, la conduttrice è assente perché ha contratto il Coronavirus, ma la sua presenza attraverso lo schermo tranquillizza tutti sulle sue condizioni di salute.

Un’avventura inedita per la Cuccarini, quella ad Amici, dove veste il ruolo di professoressa di ballo. Con lei, un’altra new entry per la ventesima edizione: Arisa, nelle vesti di insegnante di canto. Poche settimane fa, la Cuccarini ha commentato con grandissimo entusiasmo l’avventura ad Amici: “Un’immensa soddisfazione per me fare parte di questa squadra visto che parliamo dell’unico programma che coltiva giovani talenti della danza. Avrò inoltre l’opportunità di capire le mie reali capacità come insegnante, e questa è sicuramente una grandissima responsabilità”

Anticipazioni Amici sabato 9 gennaio

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Amici in onda domani 9 gennaio. Super ospite di questa sabato Fabrizio Moro, ma, a parte questa, tutte le altre non sono buone notizie! Ci saranno ben due eliminazioni inaspettate, una nella classe di canto e una di ballo. E un giudizio in sospeso per un amato cantante. Insomma, una puntata da non perdere! Appuntamento alle ore 14.10 su Canale 5 per la prima puntata del 2021 di Amici! Noi non vediamo l’ora!