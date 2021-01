Ricordate Cesare Bocci giovane, precisamente nell’88? Nella sit com Zanzibar interpretava Benny, il barista latin lover. Sono trascorsi 33 anni: date un’occhiata!

Attore, conduttore televisivo e latin lover: Cesare Bocci è uno dei volti del piccolo e grande schermo più amati del paese. Il classe ’57 è nato a Camerino: ha iniziato la carriera nel mondo della recitazione nell’82. Ha recitato a teatro con la Compagnia della Rancia di Tolentino, fondata da lui ed altri 5 giovani attori: il suo debutto al cinema è avvenuto nel ’90 con L’aria serena dell’Ovest. Cesare è divenuto famoso in tv con la prima sit com girata in Italia, Zanzibar. Correva l’anno 1988 ed andava in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata: vi hanno fatto parte famosi attori come Claudio Bisio, Silvio Orlando ed anche il nostro Bocci. Abbiamo trovato un’immagine del noto attore in quella serie: aveva circa 31 anni, date un’occhiata!

Cesare Bocci, sono trascorsi 33 anni: lo scatto inedito dell’attore giovane

Cesare Bocci da giovanissimo entrò a far parte della prima sit com girata in Italia: Zanzibar uscì nell’88 ed andava in onda dal lunedì al venerdì in seconda serata. Nel cast anche l’attore divenuto col tempo famosissimo: Cesare Bocci in Zanzibar interpretava Benny. Ovviamente Benny, il personaggio della sit com, era un socio e barista ma prima di tutto un latin lover: come lo è nella vita, ancora oggi, il nostro Cesare Bocci. Curiosi di vederlo a circa 30 anni nella sit com Zanzibar? Date un’occhiata qui:

Con gli anni è ovviamente cambiato ma è restato l’uomo più amato dalle donne. Possiamo dire che Bocci ha raggiunto l’apice del successo con il personaggio Mimì Augello ne Il Commissario Montalbano. Da lì è iniziata la sua carriera brillante: oggi è un affermatissimo attore, personaggio televisivo ed eccellente marito e papà. E’ sposato con Daniela Spada: dalla loro unione è nata Mia.