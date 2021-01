GF Vip, scoppia la lite tra Tommaso e Giulia: “Dovresti difendermi!”, volano parole forti tra i due concorrenti.

Un pomeriggio decisamente movimentato, quello di oggi nella casa del Grande Fratello Vip. Alcune urla provenienti dall’esterno della casa hanno letteralmente generato il caso in casa. I messaggi delle fan, che si sono recate a Cinecittà con tanto di megafono, erano diretti a Pierpaolo Pretelli: “Giulia è fidanzata con Alessio!”. Messaggi shock, che hanno mandato in crisi il bel Pretelli. Giulia Salemi, dal suo canto, ha specificato sin da subito che si tratta di falsità e non ha nascosto il suo dispiacere nel vedere Pierpaolo turbato da questa notizia. Ma non è tutto: a causa di questo episodio, Giulia ha discusso anche con Tommaso Zorzi, suo amici da anni fuori dalla casa. Ecco cosa la influencer italo persiana no ha gradito nel comportamento di Zorzi.

GF Vip, scoppia la lite tra Tommaso e Giulia: cosa è successo nella casa

Scintille nella casa del GF Vip tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. I due sono amici da un bel po’ di anni e si sono ritrovati proprio qualche mese fa nella casa più spiata della tv. Tra i due concorrenti, però, non sembra procedere tutto a gonfie vele. In particolare, qualche ora fa, è scoppiata una discussione piuttosto accesa in veranda. Il motivo? Secondo Giulia, Tommaso non le dimostra mai appoggio nei suoi momenti di difficoltà nella casa. Al contrario, invece di appoggiarla, “mette benzina sul fuoco”. Anche questo pomeriggio, dopo le urla fuori dalla casa, Giulia si aspettava un comportamento diverso dal suo amico, che invece ha fatto domande “pungenti” alla Salemi, per indagare sul presunto Alessio: “Mi aspettavo che fosse più una spalla per me in questo percorso”, ha dichiarato la Salemi. Ma Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta l’hanno tranquillizzata, spigando che si tratta di semplici battute di Tommaso, che rientrano nei suoi modi di fare. Ecco un video pubblicato su Twitter, contenente parte della discussione:

Giulia: allora io son sempre pazza

Tommaso: SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SEI FUORI ✈️✈️✈️ #GFVIP pic.twitter.com/NLTmrDnr1Z — gilda montenapoleona (@brightmoons94) January 8, 2021

Insomma, un botta e risposta acceso tra i due amici, che ultimamente non sembrano andare molto d’accordo. Tommaso, in generale, ha mostrato un bel po’ di scetticismo nei confronti della nuova coppia nata in casa tra Giulia e Pierpaolo. Riusciranno i due amici a chiarirsi? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi direttamente dalla casa più spiata della tv!